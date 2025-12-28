என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      எல்லைதாண்டி மீன் பிடித்ததாக தமிழக மீனவர்கள் 3 பேர் கைது
      X
      ராமநாதபுரம்

      எல்லைதாண்டி மீன் பிடித்ததாக தமிழக மீனவர்கள் 3 பேர் கைது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Dec 2025 7:45 AM IST
      • கச்சத்தீவு அருகே ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபத்தை சேர்ந்த மீனவர்கள் மீன்பிடித்துக்கொண்டிருந்தனர்.
      • கைது செய்யப்பட்ட 3 தமிழக மீனவர்களையும் காங்கேசன் துறை கடற்படை முகாமிற்கு இலங்கை அதிகாரிகள் அழைத்து சென்றுள்ளனர்.

      எல்லைதாண்டி மீன் பிடித்ததாக தமிழ்நாடு மீனவர்கள் 3 பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தனர்.

      கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக்கொண்டிருந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபத்தை சேர்ந்த மீனவர்கள் 3 பேரை எல்லைதாண்டி மீன் பிடித்ததாக கூறி இலங்கை கடற்படை கைது செய்தது. மேலும் அவர்களது விசைப்படகையும் பறிமுதல் செய்தது.

      கைது செய்யப்பட்ட 3 மீனவர்களையும் காங்கேசன் துறை கடற்படை முகாமிற்கு இலங்கை அதிகாரிகள் அழைத்து சென்றுள்ளனர்.

      மண்டபம் மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

      TN fishermen Arrested Sri Lankan navy மீனவர்கள் கைது இலங்கை கடற்படை 
      Next Story
      ×
        X