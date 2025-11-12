என் மலர்tooltip icon
      2026-ம் ஆண்டு அரசு விடுமுறை அறிவிப்பு- எந்தெந்த நாட்களில் என்ன பண்டிகை தெரியுமா?
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Nov 2025 8:13 AM IST
      • சனி, ஞாயிறு உட்பட 24 நாட்கள் பொது விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
      • பொது விடுமுறை நாட்கள், மாநில அரசின் அனைத்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      2026-ம் ஆண்டுக்கான அரசு விடுமுறை தொடர்பான அரசாணையை தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் வெளியிட்டார். அதில் சனி, ஞாயிறு உட்பட 24 நாட்கள் பொது விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொது விடுமுறை நாட்கள், மாநில அரசின் அனைத்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      அரசு விடுமுறை நாட்கள் வருமாறு:-


      எண் விடுமுறை நாட்கள் தேதி கிழமை
      1 ஆங்கில புத்தாண்டு 1.1.2026 வியாழன்
      2 பொங்கல் 15.1.2026 வியாழன்
      3 திருவள்ளுவர் தினம் 16.1.2026 வெள்ளி
      4 உழவர் திருநாள் 17.1.2026 சனி
      5 குடியரசு தினம் 26.1.2026 திங்கள்
      6 தைப்பூசம் 1.2.2026 ஞாயிறு
      7 தெலுங்கு வருட பிறப்பு 19.3.2026 வியாழன்
      8 ரம்ஜான் 21.3.2026 சனி
      9 மகாவீர் ஜெயந்தி 31.3.2026 செவ்வாய்
      10 ஆண்டு வருட கணக்கு 1.4.2026 புதன்
      11 புனித வெள்ளி 3.4.2026 வெள்ளி
      12 தமிழ் புத்தாண்டு /அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் 14.4.2026 செவ்வாய்
      13 மே தினம் 1.5.2026 வெள்ளி
      14 பக்ரீத் 28.5.2026 வியாழன்
      15 முகரம் பண்டிகை 26.6.2026 வெள்ளி
      16 சுதந்திர தினம் 15.8.2026 சனி
      17 மிலாது நபி 26.8.2026 புதன்
      18 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 4.9.2026 வெள்ளி
      19 விநாயகர் சதுர்த்தி 14.9.2026 திங்கள்
      20 காந்தி ஜெயந்தி 2.10.2026 வெள்ளி
      21 ஆயுத பூஜை 19.10.2026 திங்கள்
      22 விஜய தசமி 20.10.2026 செவ்வாய்
      23 தீபாவளி 8.11.2026 ஞாயிறு
      24 கிறிஸ்துமஸ் 25.12.2026 வெள்ளி


