2026-ம் ஆண்டு அரசு விடுமுறை அறிவிப்பு- எந்தெந்த நாட்களில் என்ன பண்டிகை தெரியுமா?
சென்னை:
2026-ம் ஆண்டுக்கான அரசு விடுமுறை தொடர்பான அரசாணையை தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் வெளியிட்டார். அதில் சனி, ஞாயிறு உட்பட 24 நாட்கள் பொது விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொது விடுமுறை நாட்கள், மாநில அரசின் அனைத்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு விடுமுறை நாட்கள் வருமாறு:-
|எண்
|விடுமுறை நாட்கள்
|தேதி
|கிழமை
|1
|ஆங்கில புத்தாண்டு
|1.1.2026
|வியாழன்
|2
|பொங்கல்
|15.1.2026
|வியாழன்
|3
|திருவள்ளுவர் தினம்
|16.1.2026
|வெள்ளி
|4
|உழவர் திருநாள்
|17.1.2026
|சனி
|5
|குடியரசு தினம்
|26.1.2026
|திங்கள்
|6
|தைப்பூசம்
|1.2.2026
|ஞாயிறு
|7
|தெலுங்கு வருட பிறப்பு
|19.3.2026
|வியாழன்
|8
|ரம்ஜான்
|21.3.2026
|சனி
|9
|மகாவீர் ஜெயந்தி
|31.3.2026
|செவ்வாய்
|10
|ஆண்டு வருட கணக்கு
|1.4.2026
|புதன்
|11
|புனித வெள்ளி
|3.4.2026
|வெள்ளி
|12
|தமிழ் புத்தாண்டு /அம்பேத்கர் பிறந்தநாள்
|14.4.2026
|செவ்வாய்
|13
|மே தினம்
|1.5.2026
|வெள்ளி
|14
|பக்ரீத்
|28.5.2026
|வியாழன்
|15
|முகரம் பண்டிகை
|26.6.2026
|வெள்ளி
|16
|சுதந்திர தினம்
|15.8.2026
|சனி
|17
|மிலாது நபி
|26.8.2026
|புதன்
|18
|கிருஷ்ண ஜெயந்தி
|4.9.2026
|வெள்ளி
|19
|விநாயகர் சதுர்த்தி
|14.9.2026
|திங்கள்
|20
|காந்தி ஜெயந்தி
|2.10.2026
|வெள்ளி
|21
|ஆயுத பூஜை
|19.10.2026
|திங்கள்
|22
|விஜய தசமி
|20.10.2026
|செவ்வாய்
|23
|தீபாவளி
|8.11.2026
|ஞாயிறு
|24
|கிறிஸ்துமஸ்
|25.12.2026
|வெள்ளி
