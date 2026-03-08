என் மலர்
இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: 2வது சுற்றில் ஜெசிகா பெகுலா, ஸ்வியாடெக் வெற்றி
- இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
வாஷிங்டன்:
இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்று போட்டிகள் தற்போது நடந்து வருகின்றன. இதில் அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா, குரோசியாவின் வோனா வெகிக் உடன் மோதினார்.
இதில் அதிரடியாக ஆடிய ஜெசிகா பெகுலா 4-6, 6-2, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் 6-0, 7-6 (7-2) என்ற செட் கணக்கில் அமெரிக்காவின் கைலா டேவை வீழ்த்தி 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
