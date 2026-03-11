என் மலர்tooltip icon
      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: ஜெசிகா பெகுலா, ஸ்வியாடெக் 3வது சுற்றில் வெற்றி #IgaSwiatek
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 March 2026 1:52 AM IST
      • இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      வாஷிங்டன்:

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 3வது சுற்றில் அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா, லாட்வியாவின் ஜெலினா உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய ஜெசிகா பெகுலா 4-6, 6-3, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் 6-3, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் கிரீசின் மரியா சக்காரியாவை வீழ்த்தி 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

