டென்னிஸ்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: சின்னர், பென் ஷெல்டன் முதல் சுற்றில் வெற்றி
- ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
- இதில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் முதல் சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.
மெல்போர்ன்:
நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் நம்பர் 2 வீரரும், இத்தாலியைச் சேர்ந்தவருமான ஜானிக் சின்னர், பிரான்சின் ஹியூகோ காஸ்டன் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய சின்னர் 6-2, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றிருந்தார். அப்போது பிரான்ஸ் வீரர் போட்டியில் இருந்து விலகியதால் சின்னர் வெற்றி பெற்றவராக அறிவிக்கப்பட்டார். அத்துடன் 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் 6-3, 7-6 (2), 7-6 (5) என்ற செட் கணக்கில் பிரான்சி ஹியூகோ ஹம்பர்ட்டை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
