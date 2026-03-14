      இண்டியன்வெல்ஸ் ஓபன் டென்னிஸ்- இறுதிப்போட்டியில் மோதும் சபலென்கா- ரைபகினா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 March 2026 11:54 AM IST
      இண்டியன்வெல்ஸ் ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது.

      பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரைஇறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் முதல் நிலை வீராங்கனையான சபலென்கா (பெலாரஸ்)-லிண்டா நோஸ்கோவா (செக்குடியரசு) மோதினார்கள்.

      இதில் சபலென்கா 6-3, 6-4 என்ற நேர்செட் கணக்கில் வென்று இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார்.

      இறுதிப்போட்டியில் அவர் கஜகஸ்தான் வீராங்கனை ரைபகினாவுடன் மோதுகிறார். 3-வது வரிசையில் இருக்கும் ரைபகினா அரைஇறுதியில் 7-5, 6-4 என்ற நேர்செட் கணக்கில் சுட்ரேலினாசை (உக்ரைன்) வீழ்த்தினார். இறுதிப்போட்டி நாளை நடக்கிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவுஅரை இறுதி ஆட்டம் இன்று நடக்கிறது. இதில் அல்காரஸ் (ஸ்பெயின்)-மெட்வதேவ் (ரஷியா), சின்னர் (இத்தாலி)-சுவரேவ் (ஜெர்மனி) மோதுகிறார்கள்.

      இண்டியன் வெல்ஸ் டென்னிஸ் இறுதிப்போட்டி சபலென்கா எலனா ரைபகினா Indianwells tennis open tennis Sabalenka Rybakina 
