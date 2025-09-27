என் மலர்tooltip icon
      சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: ரிபாகினா, கோகோ காப் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினர்
      சீனா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Sept 2025 3:10 AM IST
      • சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
      • இதில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      பீஜிங்:

      இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் கஜகஸ்தானின் ரிபாகினா, அமெரிக்காவின் கேட் மெக்னல் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய ரிபாகினா 7-5, 4-6, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப் 6-4, 6-0 என்ற செட் கணக்கில் ரஷியாவின் கமீலா ராக்கிமோவாவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

