      ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: ஸ்வியாடெக், பெகுலா 2வது சுற்றில் வெற்றி
      ஆஸ்திரேலியா

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: ஸ்வியாடெக், பெகுலா 2வது சுற்றில் வெற்றி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Jan 2026 1:34 AM IST
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
      • அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா இரண்டாவது சுற்றில் வென்றார்.

      மெல்போர்ன்:

      நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

      பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில் அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா, சக நாட்டு வீராங்கனை கெஸ்லர் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய பெகுலா 6-0, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் 6-2, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் செக் வீராங்கனை மேரி பவுஸ்கோவாவை வீழ்த்தி மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      Australian Open Iga Swiatek Jessica Pegula ஆஸ்திரேலிய ஓபன் இகா ஸ்வியாடெக் ஜெசிகா பெகுலா 
