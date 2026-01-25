என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: ஸ்வியாடெக், பெகுலா 3வது சுற்றில் வெற்றி
      X
      ஆஸ்திரேலியா

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: ஸ்வியாடெக், பெகுலா 3வது சுற்றில் வெற்றி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Jan 2026 1:39 AM IST
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
      • அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா இரண்டாவது சுற்றில் வென்றார்.

      மெல்போர்ன்:

      நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

      பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3வது சுற்றில் அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா, ரஷியாவின் செலக்மெடேவா உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய பெகுலா 6-3, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் 6-1, 1-6, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் ரஷியாவின் அன்னா கலின்ஸ்கயாவை வீழ்த்தி நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      Australian Open Iga Swiatek Jessica Pegula ஆஸ்திரேலிய ஓபன் இகா ஸ்வியாடெக் ஜெசிகா பெகுலா 
      Next Story
      ×
        X