      Anisimova | இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: 3வது சுற்றில் அனிசிமோவா, பவுலினி அதிர்ச்சி தோல்வி
      அமெரிக்கா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 March 2026 10:14 PM IST
      • இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
      • மூன்றாவது சுற்றில் அமெரிக்காவின் அனிசிமோவா தோல்வி அடைந்தார்.

      வாஷிங்டன்:

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 3வது சுற்று போட்டியில் அமெரிக்காவின் அனிசிமோவா, கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகா உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய எம்போகா 6-4, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பவுலினி 5-7, 6-2, 1-6 என்ற செட் கணக்கில் ஆஸ்திரேலியாவின் டாலியா கிப்சனிடம்

      தோல்வி அடைந்தார்.

      முன்னணி வீராங்கனைகளான அனிசிமோவா, பவுலினி ஆகியோர் 3வது சுற்றில் தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினர்.

      Indian Wells Open Amanda Anisimova Jasmine Paolini இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் அமண்டா அனிஸ்மோவா ஜாஸ்மின் பவுலினி 
