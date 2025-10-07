என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      மகளிர் உலகக்கோப்பை: இங்கிலாந்திடம் வீழ்ந்த வங்கதேசம்!
      X

      மகளிர் உலகக்கோப்பை: இங்கிலாந்திடம் வீழ்ந்த வங்கதேசம்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Oct 2025 11:23 PM IST (Updated: 7 Oct 2025 11:23 PM IST)
      • முதலில் ஆடிய வங்கதேசம் 178 ரன்கள் எடுத்தது.
      • இங்கிலாந்து, ஒரு கட்டத்தில் 103 ரன்களுக்கே 6 விக்கெட் இழந்து தடுமாறியது.

      ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2025 தொடரில், இன்று கவுகாத்தியில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வங்கதேசத்தை வீழ்த்தியது.

      முதலில் ஆடிய வங்கதேசம் 178 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. சோபனா மோஸ்தாரி 60 ரன்கள் அடித்தார்.

      இங்கிலாந்து வீராங்கனை சோஃபி எக்லெஸ்டோன் 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி அசத்தினார்.

      179 ரன்கள் இலக்குடன் ஆடிய இங்கிலாந்து, ஒரு கட்டத்தில் 103 ரன்களுக்கே 6 விக்கெட் இழந்து தடுமாறியது.

      பின்னர், கேப்டன் ஹீதர் நைட் மற்றும் சார்லி டீன் இணை சேர்ந்து, ஆட்டமிழக்காமல் 79 ரன்கள் சேர்த்து, இங்கிலாந்துக்கு வெற்றியைத் தேடித் தந்தனர்.

      ஐசிசி மகளிர் உலகக்கோப்பை தொடர் Women's World Cup ICC 
      Next Story
      ×
        X