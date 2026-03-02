என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
கடவுளுக்கு நன்றி: அப்போ ஜெமிமா... இப்போ சஞ்சு சாம்சன் - 'சிலுவை' கொண்டாட்ட வீடியோ வைரல்
- சஞ்சு சாம்சன் கர்த்தருக்கு நன்றி கூறும் வகையில் சிலுவை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டாடினார்.
- சஞ்சு சாம்சனின் இந்த கொண்டாட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் 52வது லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற இந்தியா பவுலிங் தேர்வு செய்தது.
அதன்படி, முதலில் ஆடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவரில் 4 விக்கெட்டுக்கு 195 ரன்கள் குவித்தது. ரோஸ்டன் சேஸ் 40 ரன்கள் எடுத்தார். ஹோலட்ர் 37 ரன்னும், பாவெல் 34 ரன்னும் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர்.
அடுத்து களமிறங்கிய இந்தியா 19.2 ஓவரில் 5 விக்கெட்டுக்கு 199 ரன்கள் எடுத்து அபார வெற்றி பெற்றதுடன், அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியது. அதிரடியாக ஆடி 97 ரன்கள் குவித்து இந்திய அணியை வெற்றிபெற வைத்த சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஆட்டநாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.
இந்த போட்டியில் அரைசதம் அடித்த சஞ்சு சாம்சன் கர்த்தருக்கு நன்றி கூறும் வகையில் சிலுவை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டாடினார். அதே போல வெற்றிக்கான கடைசி ரன்னை அடித்தவுடன் தரையில் அமர்ந்து இறைவனிடம் வேண்டி சிலுவை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டாடினார். சஞ்சு சாம்சனின் இந்த கொண்டாட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.
மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பையில் அரையிறுதி போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான வெற்றிக்கு பின்பு பேசிய ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், "நான் இயேசுவுக்கு நன்றி கூறுகிறேன், இதை நான் தனியாகச் செய்திருக்க முடியாது. அவர் என்னைவழி நடத்தினார்" என்று தெரிவித்தார். இதனையடுத்து இணையத்தில் ஜெமிமாவின் மதத்தை குறிவைத்து எண்ணற்ற ட்ரோல்கள் வந்தன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.