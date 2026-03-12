என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
T20 World Cup | டி20 உலகக் கோப்பை: பரிசுத்தொகை விவரங்களை வெளியிட்ட ஐ.சி.சி. - இந்தியாவுக்கு எவ்வளவு தெரியுமா?
- பரிசுத் தொகை விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது.
- பி.சி.சி.ஐ. ரூ. 131 கோடி பரிசுத்தொகை அறிவித்தது.
2026 டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த வாரம் முடிந்தது. இந்தத் தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் பெற்று சாதனை படைத்தது. சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணிக்கு பாராட்டுக்கள் ஒருபக்கமும், பரிசு அறிவிப்புகள் மறுப்பக்கமும் வெளியாகி வருகிறது. இந்த வரிசையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.) ஒவ்வொரு அணிக்கும் வழங்கப்படும் பரிசுத் தொகை விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது.
இதில் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு அதிகபட்சமாக ரூ. 24.25 கோடியும், நியூசிலாந்து அணிக்கு ரூ. 13.08 கோடியும், தென் ஆப்பிரிக்கா அணிக்கு ரூ. 9.24 கோடியும் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் இங்கிலாந்து அணிக்கு ரூ. 8.96 கோடியும், பாகிஸ்தான் அணிக்கு ரூ. 4.80 கோடியம் வழங்கப்படுகிறது.
முன்னதாக கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமான பி.சி.சி.ஐ. ரூ. 131 கோடி பரிசுத்தொகை அறிவித்தது. இந்தத் தொகை அணியில் இடம்பெற்ற வீரர்கள், பயிற்சியாளர் மற்றும் பணியாளர் குழுவினருக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்பட உள்ளது.
பரிசுத் தொகை மொத்த பட்டியல்:
இந்தியா - $2,639,423 (இந்திய மதிப்பில் 24.25 கோடி)
நியூசிலாந்து - $1,422,692 (இந்திய மதிப்பில் 13.08 கோடி)
தென்னாப்பிரிக்கா - $1,005,577 (இந்திய மதிப்பில் 9.24 கோடி)
இங்கிலாந்து - $974,423 (இந்திய மதிப்பில் 8.96 கோடி)
வெஸ்ட் இண்டீஸ் - $538,269 (இந்திய மதிப்பில் 4.96 கோடி)
பாகிஸ்தான் - $522,692 (இந்திய மதிப்பில் 4.80 கோடி)
ஜிம்பாப்வே - $491,538 (இந்திய மதிப்பில் 4.53 கோடி)
இலங்கை - $475,962 (இந்திய மதிப்பில் 4.39 கோடி)
ஆப்கானிஸ்தான் - $309,808 (இந்திய மதிப்பில் 2.86 கோடி)
ஆஸ்திரேலியா - $309,808 (இந்திய மதிப்பில் 2.86 கோடி)
அமெரிக்கா - $309,808 (இந்திய மதிப்பில் 2.86 கோடி)
ஸ்காட்லாந்து - $278,654 (இந்திய மதிப்பில் 2.57 கோடி)
அயர்லாந்து - $271,731 (இந்திய மதிப்பில் 2.50 கோடி)
இத்தாலி - $256,154 (இந்திய மதிப்பில் 2.36 கோடி)
நெதர்லாந்து - $256,154 (இந்திய மதிப்பில் 2.36 கோடி)
யுஏஇ - $256,154 (இந்திய மதிப்பில் 2.36 கோடி)
நேபாளம் - $256,154 (இந்திய மதிப்பில் 2.36 கோடி)
கனடா - $225,000 (இந்திய மதிப்பில் 2.07 கோடி)
நமீபியா - $225,000 (இந்திய மதிப்பில் 2.07 கோடி)
ஓமன் - $225,000 (இந்திய மதிப்பில் 2.07 கோடி)