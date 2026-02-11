என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
டி20 உலகக் கோப்பை: யுஏஇ - நியூசிலாந்து அணிகள் மோதிய ஆட்டத்தின் சாதனை துளிகள்
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் நேற்றைய ஆட்டத்தில் யுஏஇ- நியூசிலாந்து அணிகள் மோதின. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த யுஏஇ 173 ரன்கள் எடுத்தது. இதனையடுத்து விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்த போட்டியில் அரங்கேறிய சாதனைகளை இந்த செய்தியின் மூலம் பார்க்கலாம்.
அதன்படி, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து அணியின் டிம் செய்பெர்ட்-பின் ஆலென் கூட்டணி தொடக்க விக்கெட்டுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் 175 ரன்கள் திரட்டியது. இதன் மூலம் 20 ஓவர் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் ஒரு விக்கெட்டுக்கு அதிக ரன் எடுத்த ஜோடி என்ற சாதனையை படைத்தது. இதற்கு முன்பு 2022-ம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்தின் ஜோஸ் பட்லர்-அலெக்ஸ் ஹாலெஸ் ஜோடி தொடக்க விக்கெட்டுக்கு 170 ரன்கள் எடுத்ததே ஒரு விக்கெட்டுக்கு அதிகபட்சமாக இருந்தது.
இந்த ஆட்டத்தில் பின் ஆலென் 5 சிக்சரும், டிம் செய்பெர்ட் 3 சிக்சரும் பறக்க விட்டதுடன், சர்வதேச 20 ஓவர் போட்டியில் 100 சிக்சர்களை அடுத்தடுத்து எட்டினர். இருவரும் முறையே இந்த மைல்கல்லை தொட்ட 4-வது. 5-வது நியூசிலாந்து வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றனர்.
20 ஓவர் உலகக் கோப்பை போட்டியில் ஒரு அணி 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவது இது 7-வது முறையாகும். நியூசிலாந்து அணி முதல்முறையாக இத்தகைய வெற்றியை ருசித்தது.
நியூசிலாந்து அணி 174 ரன் இலக்கை விக்கெட் இழப்பின்றி அடைந்தது. சர்வதேச 20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் விக்கெட் இழப்பின்றி விரட்டிபிடிக்கப்பட்ட 2-வது அதிகபட்ச இலக்கு இதுவாகும். 2022-ம் ஆண்டு கராச்சியில் நடந்த இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 200 ரன் இலக்கை பாகிஸ்தான் அணி விக்கெட் இழப்பின்றி எட்டியதே சாதனையாக நீடிக்கிறது.
பின் ஆலென் ஒட்டுமொத்த 20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் நேற்று 5 ஆயிரம் ரன்களை (175 ஆட்டம்) கடந்தார். குறைந்த பந்துகளில் 5 ஆயிரம் ரன்களை கடந்த சாதனையாளராக திகழ்கிறார். அவர் இந்த ஸ்கோரை அடைவதற்கு 2,854 பந்துகள் தேவைப்பட்டது. இதற்கு முன்பு இந்தியாவின் அபிஷேக் ஷர்மா 2,898 பந்தில் எட்டியதே சாதனையாக இருந்தது.
நியூசிலாந்து- அமீரகம் இடையிலான நேற்றைய ஆட்டத்தை 19 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்கள் நேரில் கண்டுகளித்தனர்.