என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவது யார்?: தென் ஆப்ரிக்கா-நியூசிலாந்து இன்று மோதல்
- முதல் அரையிறுதியில் தென் ஆப்ரிக்கா, நியூசிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன.
- 2வது அரையிறுதியில் இந்தியா, இங்கிலாந்து அணிகள் மோதவுள்ளன.
கொல்கத்தா:
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் முதல் அரையிறுதிப் போட்டி கொல்கத்தாவில் இன்று நடைபெறுகிறது. இதில் தென் ஆப்ரிக்கா, நியூசிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன.
மார்க்ரம், சான்ட்னர் ஆகியோரின் பங்களிப்பால் அவர்களது அணிகள் அரையிறுதிக்குள் நுழைந்துள்ளன.
எனவே, இன்றைய போட்டி இரு அணிகளின் கேப்டன்கள் இடையில் நடக்கும் உக்கிரப் போராக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த 2015ல் உலகக் கோப்பை ஒருநாள் போட்டிகளின்போது நடந்த அரையிறுதிப் போட்டியில் தென் ஆப்ரிக்காவும், நியூசிலாந்தும் மோதின. அந்தப் போட்டியில் தென் ஆப்ரிக்காவை நியூசிலாந்து அணி வீழ்த்தி இறுதிக்குள் நுழைந்தது.
சிறந்த பேட்ஸ்மேனாகத் திகழும் மார்க்ரம் நடப்பு தொடரில் 268 ரன்கள் குவித்துள்ளார். தென் ஆப்ரிக்கா அணியில், குவின்டன் டி காக், டெவால்ட் புரூவிஸ், ரியான் ரிக்கல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், மார்கோ யான்சன் ஆகியோர் அதிரடி ஆட்டக்காரர்களாக உள்ளனர்.
சிறந்த ஆல் ரவுண்டரான சான்ட்னரின் பந்துவீச்சு எகானமி ரேட் 6.35 ஆக உள்ளது. தனது அற்புத பந்துவீச்சால், எதிரணி பேட்டர்களை திணற அடிப்பவராக சான்ட்னர் திகழ்வது அந்த அணிக்கு கூடுதல் பலம்.
தென் ஆப்ரிக்கா அணியில் குவின்டன் டி காக், டெவால்ட் புரூவிஸ், ரியான் ரிக்கல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், மார்கோ யான்சன் ஆகியோர் அதிரடி ஆட்டக்காரர்களாக உள்ளனர்.
நியூசிலாந்து அணியில் ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலிப்ஸ், கோல் மெக்கொன்சி ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். சிறந்த சுழல் பந்து வீச்சாளர்களை கொண்ட நியூசிலாந்து அணி, தென் ஆப்ரிக்காவுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழும் என எதிர்பார்க்கலாம்.
இன்றைய போட்டியில் இரு அணிகளும் வெற்றி பெற மல்லுகட்டும் என்பதால் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது.