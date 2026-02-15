என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      ரஞ்சி டிராபி கிரிக்கெட்: அரையிறுதி போட்டிகள் இன்று தொடக்கம்
      X
      டெல்லி

      ரஞ்சி டிராபி கிரிக்கெட்: அரையிறுதி போட்டிகள் இன்று தொடக்கம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Feb 2026 2:44 AM IST
      • முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில் உத்தரகாண்டும், கர்நாடகாவும் மோதுகின்றன.
      • இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் ஜம்மு காஷ்மீரும், பெங்காலும் மோதுகின்றன.

      புதுடெல்லி:

      ரஞ்சி டிராபி தொடருக்கான போட்டிகள் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடரில் லீக் மற்றும் காலிறுதி போட்டிகள் சமீபத்தில் முடிந்தன.

      இந்நிலையில், ரஞ்சி டிராபி கிரிக்கெட் போட்டிக்கான அரையிறுதி ஆட்டங்கள் இன்று தொடங்குகின்றன.

      அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய அணிகள்: உத்தரகாண்ட், கர்நாடகா, ஜம்மு காஷ்மீர், பெங்கால்

      முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில் உத்தரகாண்டும், கர்நாடகாவும் மோதுகின்றன.

      இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் ஜம்மு காஷ்மீரும், பெங்காலும் மோதுகின்றன.

      ரஞ்சி டிராபி தொடரின் இறுதிப்போட்டி பிப்ரவரி 24-ம் தேதி நடைபெறுகிறது.

      Ranji Trophy Semifinals ரஞ்சி டிராபி அரையிறுதி 
      Next Story
      ×
        X