கிரிக்கெட் (Cricket)
2 ஆண்டுக்கு பிறகு ஒருநாள் இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடம்?
- இந்திய அணி, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளது.
- அங்கு 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் மற்றும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட உள்ளது.
இந்திய அணி 2 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடி வருகிறது.
இந்த தொடர் முடிந்தவுடன் இந்திய அணி, இந்த மாதம் 19-ந் தேதி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளது. அங்கு 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் மற்றும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட உள்ளது.
இந்த தொடருக்கான இந்திய அணி நாளை அறிவிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த தொடருக்கான இந்திய அணியில் பேக்கப் விக்கெட் கீப்பராக சஞ்சு சாம்சன் இடம் பெறுவார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
சாம்சன் கடைசியாக 2023-ம் ஆண்டு தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக ஒருநாள் போட்டியில் விளையாடினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
