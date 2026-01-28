Live
      சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டன்ஷிப் குறித்து ரோகித் சர்மா சொல்வது என்ன?
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Jan 2026 8:20 PM IST
      இந்திய டி20 அணி கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் உள்ளார். இவரது தலைமையில் இந்திய அணி தொடரந்து தொடர்களை கைப்பற்றி வருகிறார்.

      இவரது கேப்டன்ஷிப் குறித்து ரோகித் சர்மா கூறியதாவது:-

      சூர்யகுமார யாதவ் மிகவும் அமைதியான தலைவர். இதை நாங்கள் களத்தில் பார்த்திருக்கிறோம். அவருக்கு ஆட்டத்தைப் பற்றி நன்கு தெரியும். மேலும் அவர் ஆட்டத்தை நன்றாகப் புரிந்துகொள்கிறார்.

      இவ்வாறு ரோகித் சர்மா தெரிவித்துள்ளார்.

