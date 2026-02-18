என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் பாகிஸ்தான்... நமீபியாவுக்கு எதிராக பேட்டிங் தேர்வு
- 35-வது லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் மற்றும் நமீபியா அணிகள் மோதுகிறது.
- இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.
டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தத் தொடரின் 35-வது லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் மற்றும் நமீபியா அணிகள் மோதுகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.
இந்நிலையில் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் பாகிஸ்தான் அணி உள்ளது. ஏ குரூப்-ல் இந்தியா முதல் இடத்திலும் அமெரிக்கா 2-வது இடத்திலும் உள்ளது. 3-வது இடத்தில் பாகிஸ்தான் அணி உள்ளது.
அமெரிக்கா அணி 4 போட்டிகளிலும் விளையாடி 2 தோல்வி, 2 வெற்றியுடன் உள்ளது. அதேபோல பாகிஸ்தானுக்கு இது கடைசி போட்டி வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே அடுத்து சுற்றுக்கு தகுதி பெற முடியும் தோல்வியடைந்தால் ரன் ரேட் அடிப்படையில் அமெரிக்கா அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும். இந்த இக்கட்டான கட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அணி விளையாடுகிறது
