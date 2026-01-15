என் மலர்
டிசம்பர் மாதத்திற்கான ஐசிசி-யின் சிறந்த வீரர் விருதை வென்றார் மிட்செல் ஸ்டார்க்
- ஆஷஸ் தொடரில் 31 விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றினார்.
- முதன்றையாக ஐசிசி-யின் மாதாந்திர விருதை கைப்பற்றியுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான மிட்செல் ஸ்டார்க், டிசம்பர் (2025) மாதத்திற்கான ஐசிசி-யின் சிறந்த வீரர் விருதை வென்றுள்ளார்.
ஆஷஸ் தொடரில் ஆஸ்திரேலியா 4-1 என இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியிருந்தது. இந்த தொடரில் ஸ்டார்க் 31 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியிருந்தார். இது விருதை வெல்ல முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
ஐசிசி-க்கு மாதாந்திர விருதை முதல் முறையாக மிட்செல் ஸ்டார்க் வென்றுள்ளார். இதற்கு முன்னதாக பேட் கம்மின்ஸ் 2023-ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வென்றிருந்தார். அதன்பின் ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஒருவர் மாதாந்திர விருதை வெல்வது இதுவே முதல் முறையாகும்.
இவருடன் நியூசிலாந்தின் ஜேக்கப் டஃபி, வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் ஆகியோர் பெயரும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருந்தது.
