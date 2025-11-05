Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      ஸ்மிருதி மந்தனா, ஜெமிமா, ராதாவுக்கு தலா ரூ.2.25 கோடி பரிசுத் தொகை - மகாராஷ்டிரா அரசு அறிவிப்பு
      X
      மகாராஷ்டிரா

      ஸ்மிருதி மந்தனா, ஜெமிமா, ராதாவுக்கு தலா ரூ.2.25 கோடி பரிசுத் தொகை - மகாராஷ்டிரா அரசு அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Nov 2025 10:24 AM IST
      • பிசிசிஐ 50 கோடி ரூபாய்க்கு அதிகமான பரிசுத்தொகையை அறிவித்து கவுரவித்தது.
      • தலைமை பயிற்சியாளர் அமோல் மஜும்தாருக்கும் ரூ.22.5 லட்சம் பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும்.

      மகளிர் உலக கோப்பை இறுதிப் போட்டி நவிமும்பையில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் தென்ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி பெற்றது. அத்துடன், முதன்முறையாக மகளிர் அணி ஐசிசி தொடரை வென்று சாதனைப் படைத்துள்ளது. இதனால் பிசிசிஐ 50 கோடி ரூபாய்க்கு அதிகமான பரிசுத்தொகையை அறிவித்து கவுரவித்தது.

      இந்நிலையில், மகளிர் ஒருநாள் உலக கோப்பை வென்றதற்காக மகாராஷ்டிர வீராங்கனைகள் ஸ்மிருதி மந்தனா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ராதா யாதவுக்கு அம்மாநில அரசு தலா ரூ.2.25 கோடி பரிசுத் தொகையை அறிவித்தது.

      மேலும், மும்பையைச் சேர்ந்த தலைமை பயிற்சியாளர் அமோல் மஜும்தாருக்கும் ரூ.22.5 லட்சம் பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் ஃபட்னாவிஸ் தலைமையிலான அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது.

      மகளிர் உலகக் கோப்பை Womens World Cup INDWvRSAW ஸ்மிருதி மந்தனா ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் மகாராஷ்டிரா அரசு Smriti Mandhana Jemimah Rodrigues Maharashtra government 
      Next Story
      ×
        X