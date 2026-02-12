என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
கின்னஸ் உலக சாதனையில் இடம்பிடித்த ஜாஸ் பட்லர்! - வைரல் வீடியோ
- 122 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்து போடப்பட்ட பந்தை ஜாஸ் பட்லர் பிடித்துள்ளார்.
- இந்த சாதனை தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இங்கிலாந்து அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனாக இருக்கும் ஜாஸ் பட்லர் உலக சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார்.
ட்ரோன் மூலம் 122 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்து போடப்பட்ட பந்தை பிடித்து ஜாஸ் பட்லர் கின்னஸ் உலக சாதனையில் இடம்பிடித்த்துள்ளார்.
கின்னஸ் உலக சாதனை புத்தகத்தில் Highest Cricket Catch பிரிவில் இந்த சாதனை பதிவாகியுள்ளது. இந்த சாதனை தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
