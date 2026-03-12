என் மலர்
ஐ.பி.எல்.(IPL)
அனைத்து IPL போட்டியிலும் தோனி விளையாடுவாரா? - CSK CEO காசி விஸ்வநாதன் விளக்கம்
19-வது ஐ.பி.எல். 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி வருகிற 28-ந்தேதி முதல் மே 31-ந்தேதி வரை நடக்கிறது.
இந்தப்போட்டிக்கான முதல் கட்ட அட்டவணை நேற்று வெளியிடப்பட்டது. ஏப்ரல் 12-ந்தேதி வரை 20 ஆட்டங்களுக்கான விவரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெங்களூரில் நடை பெறும் தொடக்க ஆட்டத் தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - சன் ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணிகள் மோதுகின்றன. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதல் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்சை எதிர்கொள்கிறது. இந்தப் போட்டி கவுகாத்தியில் வருகிற 30-ந்தேதி நடக்கிறது.
சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் முதல் போட்டி ஏப்ரல் 3-ந்தேதி நடக்கிறது. இதில் பஞ்சாப் அணியுடன் சி.எஸ்.கே. மோதுகிறது. ஏப்ரல் 11-ந் தேதி 2-வது ஆட்டம் சேப்பாக்கத்தில் நடக்கிறது. இதில் டெல்லி கேப்பிடல்சுடன் மோதுகிறது.
இந்த நிலையில் தோனி இந்த சீசனில் நடைபெறும் அனைத்து ஆட்டத்திலும் விளையாடுவார் என்று சி.எஸ்.கே. அணி தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கே.எஸ். விஸ்வநாதன் கூறியதா வது:-
என்னை பொறுத்தவரை தோனி அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாடுவார். இது குறித்து அவர் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். அணி நிர்வாகம் அவரிடம் ஆலோசித்து அவரது பங்கு குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கும்.
தோனி பேட்ஸ்மேனாக ஆடுவாரா அல்லது விக்கெட் கீப்பராக விளையாடுவாரா அல்லது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வீரராக இருப்பாரா? என்பது குறித்து பின்னர் முடிவு செய்யப்படும்.
20 ஓவர் உலக கோப்பையை இந்திய அணி கைப்பற்றியது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அதுவும் தொடர்ச்சியாக வென்று உள்ளது. சி.எஸ்.கே. வீரர்களான சஞ்சு சாம்சன், ஷிவம் துபே மிகச்சிறப்பாக செயல்பட்டது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
இருவரும் ஐ.பி.எல். போட்டியில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஐ.பி.எல். போட்டிக்காக சி.எஸ்.கே.வீரர்களின் பயிற்சி நல்ல முறையில் நடைபெற்று வருகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறி உள்ளார்.