Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)ஐ.பி.எல்.(IPL)

      ஐ.பி.எல்.(IPL)

      ஐபிஎல் மினி ஏலம்: லியம் லிவிங்ஸ்டனை 13 கோடிக்கு வாங்கியது சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத்
      X
      சவுதி அரேபியா

      ஐபிஎல் மினி ஏலம்: லியம் லிவிங்ஸ்டனை 13 கோடிக்கு வாங்கியது சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Dec 2025 8:20 PM IST
      • 19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டிக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் அபுதாபியில் தொடங்கியது.
      • வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த முஸ்தபிசுர் ரகுமானை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ரூ.9.20 கோடிக்கு வாங்கியது.

      அபுதாபி:

      19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டிக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் அபுதாபியில் தொடங்கியது. 10 அணிகளும் மொத்தமாக 173 வீரர்களை தக்க வைத்துள்ளனர்.

      இன்று நடைபெறும் ஐ.பி.எல். ஏலத்தில் 350 வீரர்கள் மட்டுமே இடம்பிடித்துள்ளனர்.

      இந்நிலையில், இங்கிலாந்தைச் லியம் லிவிங்ஸ்டன் முதல் சுற்றில் விலைபோகவில்லை. அடுத்து நடந்த இரண்டாவது சுற்றில் அவரை சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணி ரூ.13 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்தது.

      IPL auction Liam Livingstone Sunrisers hyderabad ஐபிஎல் ஏலம் லிவிங்ஸ்டன் சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் 
      Next Story
      ×
        X