      ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்கான புதிய ஜெர்சியை அறிமுகம் செய்த CSK
      ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்கான புதிய ஜெர்சியை அறிமுகம் செய்த CSK

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 March 2026 11:08 AM IST
      • ஐபிஎல் 2026 சீசன் குறித்த அப்டேட்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன
      • லக்னோ சூப்பர் ஜெயிண்ட்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணிகள் புதிய ஜெர்சியை அறிமுகம் செய்தது.

      டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் முடிந்த உடன், மார்ச் 28-ந்தேதி ஐ.பி.எல். 2026 சீசன் தொடங்க இருக்கிறது. இதற்காக 10 அணிகளும் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றன.

      நாட்கள் நெருங்குவதால் ஐபிஎல் 2026 சீசன் குறித்த அப்டேட்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. இந்த நிலையில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயிண்ட்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணிகள் இந்த சீசனுக்கான ஜெர்சியை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

      இந்நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் இந்த சீசனுக்கான ஜெர்சியை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதுகுறித்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வெளியிட்டுள்ள வீடியோ ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

