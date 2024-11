கடைசி டெஸ்ட்.. 174 ரன்னில் நியூசிலாந்து ஆல் அவுட்.. இந்தியாவுக்கு 147 ரன்கள் வெற்றி இலக்கு

#TeamIndia needs 1️⃣4️⃣7️⃣ runs to win.Jadeja wraps up the innings with yet another fifer ?️Watch the chase unfold LIVE on #JioCinema #Sports18 & #ColorsCineplex?#INDvNZ #IDFCFirstBankTestTrophy #JioCinemaSports pic.twitter.com/KO89LwpuI4