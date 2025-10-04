Live
      ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடர்: இந்திய அணி அறிவிப்பு
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Oct 2025 2:54 PM IST
      • சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டனாகவும் சுப்மன் கில் துணை கேப்டனாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
      • தமிழக வீரர் வாஷிங்டன் சுந்தர் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார்.

      ஆசிய கோப்பை டி20 தொடரில் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணி அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் விளையாடுகிறது.

      இந்நிலையில், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

      இந்திய அணி வீரர்கள் விவரம்:-

      சூர்ய குமார் யாதவ் (C) அபிஷேக் ஷர்மா, சுப்மன் கில் (VC) திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, சிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா (WK), வருண் சக்கரவர்த்தி, பும்ரா, குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, சஞ்சு சாம்சன் (WK), ரிங்கு சிங், வாஷிங்டன் சுந்தர், அர்ஷ்தீப் சிங்,

