      ஒருநாள் பேட்டர் தரவரிசை: ஸ்மிருதி மந்தனா முதலிடம்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 March 2026 3:28 PM IST
      • சர்வதேச டி20 தரவரிசையிலும் 1 இடம் முன்னேறி 2-வது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
      • இந்திய கேப்டன் கவுர் 4 இடங்கள் முன்னேறி 9-வது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.

      மகளிர் அணியின் பேட்டர் தரவரிசையை இன்று ஐசிசி வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி இந்திய வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா ஒருநாள் பேட்டர் தரவரிசையில் முதல் இடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.

      தென் ஆப்பிரிக்காவின் லாரா வோல்வார்ட்டைப் பின்னுக்குத் தள்ளி ஸ்மிருதி மந்தனா முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார். அவர் 790 ரேட்டிங் புள்ளிகளுடன் தற்போது உலகின் சிறந்த பேட்டராகத் திகழ்கிறார்.

      ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான சமீபத்திய தொடரில் அவர் அரைசதம் விளாசி அசத்தியது, இந்த தரவரிசை முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது.

      கடந்த 2025-ம் ஆண்டு முழுவதும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மந்தனா, ஜூன் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களிலும் முதலிடத்தைப் பிடித்திருந்தார்.

      ஒருநாள் போட்டிகளில் முதலிடத்தில் இருக்கும் மந்தனா, சர்வதேச டி20 தரவரிசையிலும் 1 இடம் முன்னேறி 2-வது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.

      இதே தரவரிசைப் பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியாவின் அலானா கிங், பந்துவீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசையில் சோஃபி எக்லெஸ்டோனை முந்தி முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

      இந்திய கேப்டன் கவுர் 4 இடங்கள் முன்னேறி 9-வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். மற்றொரு இந்திய வீராங்கனை ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 3 இடங்கள் பின் தங்கி 12-வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார்.

