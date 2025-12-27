என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      டி20 போட்டிகளில் அதிக வெற்றி: மெக் லானிங் சாதனையை முறியடித்த ஹர்மன்பிரீத்
      X
      கேரளா

      டி20 போட்டிகளில் அதிக வெற்றி: மெக் லானிங் சாதனையை முறியடித்த ஹர்மன்பிரீத்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Dec 2025 3:54 AM IST
      • இந்தியாவின் ஷபாலி வர்மா 79 ரன்கள் குவித்தார்.
      • இந்திய அணி டி20 தொடரை 3-0 என கைப்பற்றியது.

      திருவனந்தபுரம்:

      இந்தியா, இலங்கை மகளிர் அணிகள் இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற இந்தியா பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி, முதலில் ஆடிய இலங்கை அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவரில் 7 விக்கெட்டுக்கு 112 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. அடுத்து ஆடிய இந்திய அணி 13.2 ஓவரில் 2 விக்கெட்டுக்கு 115 ரன்கள் எடுத்து அபார வெற்றி பெற்றது.

      இந்நிலையில், இந்திய கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுருக்கு இது 77வது வெற்றியாக அமைந்தது. இதன்மூலம் டி20 போட்டிகளில் அதிக வெற்றி பெற்ற கேப்டன் என்ற சாதனையைப் படைத்தார் ஹர்மன்பிரீத்.

      ஏற்கனவே, ஆஸ்திரேலியாவின் மெக் லானிங் 76 வெற்றிகள் பெற்று முன்னிலையில் இருந்தார். தற்போது அந்த சாதனையை ஹர்மன்பிரீத் கவுர் முறியடித்துள்ளார்.

      T20 Cricket Harman Preet Kaur டி20 கிரிக்கெட் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் 
      Next Story
      ×
        X