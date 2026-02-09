என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டார் ஹர்ஷித் ராணா
- தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டத்தில் காயம் ஏற்பட்டது.
- முழங்காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து விலகினார்.
20 ஓவர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்திய அணி உலகக் கோப்பைக்கான பயிற்சி ஆட்டத்தில் தென்ஆப்பிரிக்காவை 30 ரன்களில் வீழ்த்தியிருந்தது.
தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டத்தில் ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இந்திய அணியில் தொடர்ந்து இடம் பிடித்து வந்த ஹர்ஷித் ராணா பயிற்சி போட்டியின் போது முழங்காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து விலகினார். அவருக்கு பதிலாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் சிராஜ் இந்திய அணியில் இடம் பிடித்தார்.
இந்நிலையில் முழங்காலில் ஏற்பட்ட காயத்திற்காக இந்திய பந்துவீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டார். அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிந்தது, இப்போது குணமடைவதிலும், நான் விரும்பும் விஷயங்களுக்குத் திரும்புவதிலும் கவனம் செலுத்துகிறேன் என ராணா சமூக வலைதளங்களில் புகைப்படம் வெளியிட்டு பதிவிட்டுள்ளார்.