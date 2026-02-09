என் மலர்tooltip icon
      கிரிக்கெட் (Cricket)

      VIDEO: டி20 உலக கோப்பை - இந்திய வீரர்களுக்கு தனது வீட்டில் இரவு விருந்து கொடுத்த கம்பீர்
      VIDEO: டி20 உலக கோப்பை - இந்திய வீரர்களுக்கு தனது வீட்டில் இரவு விருந்து கொடுத்த கம்பீர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Feb 2026 8:12 AM IST
      • இந்திய அணி அமெரிக்காவை 29 ரன் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தது.
      • வரும் 12 ஆம் தேதி டெல்லியில் நமீபியா அணியை எதிர்த்து இந்தியா விளையாடவுள்ளது.

      டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் நேற்று முன்தினம் நடந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி அமெரிக்காவை 29 ரன் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தது.

      இதையடுத்து, வரும் 12 ஆம் தேதி டெல்லியில் நமீபியா அணியை எதிர்த்து இந்தியா விளையாடவுள்ளது.

      இந்நிலையில், டி20 உலக கோப்பையில் பங்கேற்றுள்ள இந்திய அணி வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு டெல்லியில் உள்ள தனது வீட்டில் தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் விருந்தளித்தார். இது தொடர்பான வீடியோ இனியாயத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

