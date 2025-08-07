Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      ஒருவேளை இருக்குமோ? சஞ்சு சாம்சனின் Instagram பக்கத்தை Follow செய்த CSK
      X

      ஒருவேளை இருக்குமோ? சஞ்சு சாம்சனின் Instagram பக்கத்தை Follow செய்த CSK

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Aug 2025 9:06 PM IST
      • சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட உள்ளதாகப் பேச்சுகள் எழுந்தன.
      • ஆனால் அதனை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் நிர்வாக அதிகாரி ஒருவர் நிராகரித்தார்.

      ராஜஸ்தான் அணியின் கேப்டனாக சஞ்சு சாம்சன் செயல்பட்டு வந்தார். கடந்த சீசனில் சஞ்சு சாம்சன் காயம் காரணமாக விலகிய போது, ராஜஸ்தான் அணியின் கேப்டனாக ரியான் பராக் நியமனம் செய்யப்பட்டார். இந்த முடிவுக்கு பின்னணியில் ரியான் பராக்கின் உறவினர் ரஞ்சித் பர்தாகூர் இருந்தார்.இதனால் சஞ்சு சாம்சனை ஓரம்கட்டும் முயற்சியில் இவர்கள் ஈடுபட்டதாக சர்ச்சைகள் எழுந்தன.

      இதனால் சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட உள்ளதாகப் பேச்சுகள் எழுந்தன. தோனியின் இடத்தில் சஞ்சு சாம்சனை வைத்து நிரப்ப சிஎஸ்கே முயற்சிப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் அதனை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் நிர்வாக அதிகாரி ஒருவர் நிராகரித்தார்.

      இந்நிலையில் ராஜஸ்தான் அணி நிர்வாகத்திடம் தன்னை விடுவிக்கும் படி சஞ்சு சாம்சன் கேட்டுக் கொண்டிருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியது. இந்த சம்பவம் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வரும் நிலையில் மற்றொரு சம்பவம் அரங்கேறி உள்ளது.

      அதன்படி சஞ்சு சாம்சனின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை சிஎஸ்கே நிர்வாகம் பின் தொடர்ந்து உள்ளது. இதனால் சிஎஸ்கே அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் வருவது கிட்டதட்ட உறுதியாகி உள்ளது. இது ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது.

      rajasthan royals Sanju samson CSK IPL ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே 
      Next Story
      ×
        X