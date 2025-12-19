என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
Video: ஸ்டார்க் பந்துவீச்சில் அவுட்: கோபத்தில் பென் ஸ்டோக்ஸ் செய்த செயல் வைரல்
- பென் ஸ்டோக்ஸ் 83 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
- டெஸ்ட் போட்டியில் பென் ஸ்டோக்ஸ் விக்கெட்டை 6-வது முறையாக ஸ்டார்க் வீழ்த்தியுள்ளார்.
அடிலெய்டு:
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் 3-வது போட்டி அடிலெய்டில் நேற்று தொடங்கியது. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்சில் 371 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆனது. அதிகபட்சமாக விக்கெட் கீப்பர் அலெக்ஸ் கேரி 106 ரன்கள் எடுத்தார். இங்கிலாந்து தரப்பில் ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் 5 விக்கெட்டுகளை அள்ளினார்.
இதனையடுத்து தனது முதல் இன்னிங்சை தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணி சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. ஒரு கட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி 168 ரன்களுக்கு 8 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தது. இந்த இக்கட்டான சூழலில் பின்வரிசையில் களமிறங்கிய ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் கேப்டன் ஸ்டோக்சுடன் கை கோர்த்து அணிக்கு வலு சேர்த்தார்.
இந்த ஜோடி சிறப்பாக ஆடி இங்கிலாந்து அணி 200 ரன்களை கடக்க உதவியது. ஸ்டோக்ஸ், ஆர்ச்சர் இருவரும் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி அரைசதம் கடந்தனர். சதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் ஸ்டோக்ஸ் 83 ரன்களில் வெளியேறினார். ஆர்ச்சர் 51 ரன்களில் வெளியேறினார். இறுதியில் இங்கிலாந்து அணி 286 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதனால் 85 ரன்கள் ஆஸ்திரேலியா முன்னிலை பெற்றது.
முன்னதாக இந்த போட்டியில் பென் ஸ்டோக்ஸ் விக்கெட்டை ஸ்டார்க் வீழ்த்தினார். இதனால விரக்தியடைந்த ஸ்டோக்ஸ் கோபத்தில் துள்ளிக்குதித்து தன்னை தானே திட்டிக் கொண்டார். மேலும் பேட்டை மேலே தூக்கி போட்டு கோபத்தில் வெளியேறினார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.