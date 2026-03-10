என் மலர்
IPL 2026 | ஐபிஎல் போட்டி அட்டவணை நாளை மறுதினம் வெளியீடு..!
- ஐபிஎல் அட்டவணை இரண்டு கட்டங்களாக வெளியிடப்படுகிறது.
- முதல் 20 நாட்களுக்கான அட்டவணை வருகிற 12-ந்தேதி வெளியாக உள்ளது.
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழாவின் 2026 சீசன் வருகிற 28-ந்தேதி தொடங்கு மே 31-ந்தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது. 2026 சீசனுக்கான போட்டி அட்டவணை இந்த காலக்கட்டத்தில் வெளியாகியிருக்க வேண்டும்.
ஆனால், தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால், போட்டிக்கான மொத்த அட்டவணையை வெளியிடுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. ஏனென்றால் தேர்தல் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை.
இந்த நிலையில் 2026 சீசனுக்கான முதல் 20 நாட்களுக்கான அட்டவணை வருகிற 12-ந்தேதி (நாளை மறுதினம்) வெளியிடப்படும் என பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைகியா தெரிவித்துள்ளார்.
தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், மீதமுள்ள நாட்களுக்கான போட்டி அட்டவணை வெளியிடப்படும். முதல் போட்டியும், இறுதிப் போட்டியிடம் நடப்பு சாம்பியன் அணியான ஆர்.சி.பி.-க்கு சொந்தமான பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது.
தமிழகத்தில் ஏப்பரல் 3-வது வாரத்தில் தேர்தல் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. இதனால் ஏப்ரல் 3-வது வாரத்திற்குப் பிறகு சென்னை சேப்பாக்கத்தில் சிஎஸ்கே மோதும் போட்டிகள் இருக்கும் வகையில் அட்டவணை தயாராக வாய்ப்புள்ளது.