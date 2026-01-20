Live
      மீண்டும் டக் அவுட் ஆகி டிரெண்டிங்கில் இடம்பிடித்த பாபர் அசாம்
      ஆஸ்திரேலியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Jan 2026 5:11 PM IST
      • பெர்த்தில் இன்று நடைபெற்ற தகுதிச்சுற்றில் சிட்னி சிக்சர்ஸ், பெர்த் ஸ்காட்சர்ஸ் அணிகள் மோதின.
      • டாஸ் வென்ற சிட்னி சிக்சர்ஸ் அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது.

      பெர்த்:

      பிக்பாஷ் லீக் தொடரின் லீக் சுற்றுகள் முடிந்து தற்போது தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் நடந்து வருகின்றன.

      இந்நிலையில், பெர்த்தில் இன்று நடைபெற்ற குவாலிபையர் சுற்றில் சிட்னி சிக்சர்ஸ், பெர்த் ஸ்காட்சர்ஸ் அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற சிட்னி சிக்சர்ஸ் அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி, முதலில் பேட் செய்த பெர்த் ஸ்காட்சர்ஸ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவரில் 147 ரன்கள் எடுத்தது. பின் ஆலன் 49 ரன்கள் எடுத்தார்.

      இதையடுத்து, சிட்னி சிக்சர்ஸ் அணி 148 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கியது. அந்த அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரரான பாபர் அசாம் 2 பந்தில் டக் அவுட்டாகி அதிர்ச்சி அளித்தார்.

      தகுதிச்சுற்று போட்டியில் பாபர் அசாம் விரைவில் வெளியேறியது ரசிகர்களை கொந்தளிக்க வைத்துள்ளது. எனவே சமூக வலைதளங்களில் அவரை சாடி வருகின்றனர். இதனால் பாபர் அசாம் திடீரென டிரெண்டாகி உள்ளார்.

