என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
இங்கிலாந்துக்கு எதிராக டிராவிஸ் ஹெட் மிரட்டல் சதம் ... 3-ம் நாள் முடிவில் ஆஸ்திரேலியா 271 ரன்கள் குவிப்பு
- ஹெட் 142 ரன்னிலும் அலெக்ஸ் 52 ரன்னிலும் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனர்.
- 99 ரன்னில் ஹெட்டுக்கு கேட்ச் மிஸ் செய்யப்பட்டது.
அடிலெய்டு:
ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகள் இடையேயான ஆசஸ் தொடரின் 3- வது டெஸ்ட் போட்டி அடிலெய்டுவில் நடைபெற்று வருகிறது.
ஆஸ்திரேலியா முதல் இன்னிங்சில் 371 ரன் குவித்தது. அலெக்ஸ் கேரி 106 ரன்னும், உஸ்மான் கவாஜா 82 ரன்னும், ஸ்டார்க் 54 ரன்னும் எடுத்தனர். ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் 5 விக்கெட்டும், கார்ஸ், வில் ஜேக்ஸ் தலா 2 விக்கெட்டும், ஜோஷ் டங் 1 விக்கெட்டும் கைப்பற்றினார்கள்.
பின்னர் முதல் இன்னிங்சை ஆடிய இங்கிலாந்து நேற்றைய 2-வது நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 213 ரன் எடுத்து இருந்தது. பென் ஸ்டோக்ஸ் 45 ரன்னும், ஆர்ச்சர் 30 ரன்னும் எடுத்து களத்தில் இருந்தனர்.
இன்று 3-வது நாள் ஆட்டம் நடைபெற்றது. 158 ரன்கள் பின்தங்கி, கைவசம் 2 விக்கெட் என்ற நிலையில் இங்கிலாந்து தொடர்ந்து ஆடியது. அந்த அணி மேலும் 73 ரன் எடுத்தது. இங்கிலாந்து 87.2 ஓவரில் 286 ரன் எடுத்து ஆல் அவுட் ஆனது. இது ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்கோரை விட 85 ரன் குறைவாகும்.
கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் இங்கிலாந்து அணியை சரிவில் இருந்து மீட்டார். அவருக்கு ஆர்ச்சர் உறுதுணையாக இருந்தார். பென் ஸ்டோக்ஸ் 37-வது அரை சதத்தை பதிவு செய்தார். அவர் 83 ரன் எடுத்தார். 18-வது டெஸ்டில் ஆடும் ஆர்ச்சர் முதல் அரை சதம் அடித்தார். அவர் 51 ரன் எடுத்தார். 9-வது விக்கெட் ஜோடி 106 ரன் எடுத்தது.
கம்மின்ஸ், ஸ்காட் போலண்டுக்கு தலா 3 விக்கெட்டும், நாதன் லயனுக்கு 2 விக்கெட்டும், ஸ்டார்க், கேமரூன் கிரீனுக்கு தலா 1 விக்கெட்டும் கிடைத்தன.
85 ரன்கள் முன்னிலையில் ஆஸ்திரேலியா 2-வது இன்னிங்சை தொடங்கியது. 2-வது ஓவரில் தொடக்க ஜோடி பிரிந்தது. ஜேக் வெதரால்ட் 1 ரன்னில் கார்ஸ் பந்தில் அவுட் ஆனார். அடுத்து வந்த லெபுசென் 12 ரன்னிலும் கவாஜா 40, கிரீன் 7 என சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்தனர்.
இதனையடுத்து டிராவிஸ் ஹெட் மற்றும் அலெக்ஸ் கேரி ஜோடி சேர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இதில் ஹெட் சதமும் அலெக்ஸ் கேரி அரை சதமும் கடந்தனர். இதனால் 3-ம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் ஆஸ்திரேலியா 4 விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து 271 ரன்கள் குவித்துள்ளது. இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 356 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. ஹெட் 142 ரன்னிலும் அலெக்ஸ் 52 ரன்னிலும் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனர்.
இங்கிலாந்து தர்ப்பில் ஜோஸ் டங் 2 விக்கெட்டும் வில் ஜக் மற்றும் பிரைடன் கார்ஸ் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.