Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்: ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு
      X

      இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்: ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Oct 2025 10:23 AM IST (Updated: 7 Oct 2025 10:24 AM IST)
      • ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 3 ஒருநாள் மற்றும் 2 டி20 தொடரில் இந்தியா விளையாடுகிறது.
      • ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர் இரண்டிலும் மிட்சேல் மார்ஷ் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

      ஆசிய கோப்பை டி20 தொடரில் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணி அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 3 ஒருநாள் மற்றும் 2 டி20 தொடரில் விளையாடுகிறது.

      ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடருக்கான இந்திய அணி ஏற்கனவே அரவிக்கப்ட்டு விட்டது. ஒருநாள் தொடரில் சுப்மன் கில் கேப்டனாகவும் டி20 தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

      இந்நிலையில், இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர் இரண்டிலும் மிட்சேல் மார்ஷ் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

      ஒருநாள் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி:-

      மிட்ச் மார்ஷ் (C), சேவியர் பார்ட்லெட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், அலெக்ஸ் கேரி, மிட்செல் ஓவன், கூப்பர் கோனொலி, மேத்யூ ரென்ஷா, பென் டுவார்ஷுயிஸ், மேட் ஷார்ட், நாதன் எல்லிஸ், மிட்செல் ஸ்டார்க், கேமரான் கிரீன், ஆடம் ஜாம்பா, ஜோஷ் ஹேசல்வுட்,

      டி20 போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி:-

      மிட்ச் மார்ஷ் (C) சீன் அபோட், சேவியர் பார்ட்லெட், டிம் டேவிட், பென் டுவார்ஷுயிஸ், நாதன் எல்லிஸ், ஜோஷ் ஹேசல்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், மேத்யூ குஹ்னெமன், மிட்செல் ஓவன், மேட் ஷார்ட், மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ், ஆடம் ஜாம்பா,

      AUSvIND ஆஸ்திரேலியா இந்தியா தொடர் mitchell marsh மிட்செல் மார்ஷ் 
      Next Story
      ×
        X