      டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா, பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
      டெல்லி

      டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா, பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Feb 2026 4:17 AM IST
      • இன்றுடன் டி20 உலகக் கோப்பையில் லீக் ஆட்டங்கள் முடிகின்றன.
      • சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் வரும் 21-ம் தேதி தொடங்குகின்றன.

      புதுடெல்லி:

      டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் 36-வது லீக் போட்டியில் இந்தியா, நெதர்லாந்து அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற இந்தியா பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி, முதலில் பேட் செய்த இந்திய அணி 20 ஓவரில் 6 விக்கெட்டுக்கு 193 ரன்கள் குவித்தது. ஷிவம் துபே அதிரடியாக ஆடி 31 பந்தில் 66 ரன்கள் குவித்தார்.

      அடுத்து ஆடிய நெதர்லாந்து 20 ஓவரில் 176 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதன்மூலம் 17 ரன் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது. ஆட்ட நாயகன் விருது ஷிவம் துபேவுக்கு அளிக்கப்பட்டது.

      இந்நிலையில், ஏ பிரிவில் இந்திய அணி தான் ஆடிய 4 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் முதல் இடம் பிடித்து சூப்பர் 8 சுற்றுக்குள் நுழைந்தது.

      இந்திய அணியுடன் ஜிம்பாப்வே, தென் ஆப்பிரிக்கா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆகியவை ஒரே பிரிவில் இடம்பிடித்துள்ளன.

      மற்றொரு பிரிவில் பாகிஸ்தான், இங்கிலாந்து, இலங்கை, நியூசிலாந்து அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

      சூப்பர் 8 பிரிவில் முதல் இரு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும்.

