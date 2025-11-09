என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
ஜெயிக்கிறோமோ இல்லையோ சண்டை செய்யணும்... நியூசிலாந்திடம் போராடி தோற்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ்
- வெஸ்ட் இண்டீஸ் 12.3 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 88 ரன்கள் அடித்திருந்தது.
- வெஸ்ட் இண்டீஸ் அடுத்த 6.3 ஓவர்களில் 78 ரன்களை அடித்து அசத்தியது
வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 டி20, 3 டெஸ்ட் மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் ஆடுகிறது. முதலில் டி20 போட்டிகள் நடந்து வருகிறது.
முதலாவது டி20 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், 2 ஆவது போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றது.
இன்று 3 ஆவது டி20 போட்டி நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 177 ரன்கள் அடித்தது. அதிகபட்சமாக கான்வே 56 ரன்கள் அடித்தார்.
இதையடுத்து 178 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
12.3 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 88 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து அடித்திருந்தது. அப்போது 9 விக்கெட்டுக்கு கைகோர்த்த ரோமாரியோ ஷெஃபெர்ட் - ஷாமர் ஸ்பிரிங்கர் ஜோடி நியூசிலாந்து பந்துவீச்சை நாளா பக்கமும் பறக்கவிட்டு ரன்களை சேர்த்தது.
இந்த ஜோடி அடுத்த 6.3 ஓவர்களில் 78 ரன்களை சேர்த்தது. கடைசி 7 பந்தில் 12 ரன்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில் ஷாமர் ஸ்பிரிங்கர் தனது விக்கெட்டை பறிகொடுக்க இறுதி ஓவரில் ரோமாரியோ ஷெஃபெர்ட்டும் ஆட்டமிழந்தனர்.
இதனால் 19.5 ஓவர்கள் முடிவில் 168 ரன்களுக்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ஆட்டமிழந்தது. இதன்மூலம் 9 ரன்கள் விதிசத்தில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றது. அதிரடியாக விளையாடிய ரோமாரியோ ஷெஃபெர்ட் 49 ரன்னும் ஷாமர் ஸ்பிரிங்கர் 39 ரன்னும் அடித்து அவுட்டாகினர்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 2-1 என்ற கணக்கில் நியூசிலாந்து முன்னிலை பெற்றது.