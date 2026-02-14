Live
      2026 குளிர்கால ஒலிம்பிக்ஸ்: மூன்றே நாட்களில் காலியான 10,000 Condom-கள் - திகைப்பில் ஏற்பாட்டாளர்கள்!
      இத்தாலி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Feb 2026 11:24 AM IST
      • வரும் 22 ஆம் தேதி வரை போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
      • கோடைக்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் 10,500 வீரர்களுக்காக சுமார் 3 லட்சம் காண்டம்கள் வழங்கப்பட்டன.

      2026 ஆண்டுக்கான குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் இத்தாலியின் கேம்ஸ் வில்லேஜில் கடந்த 6 ஆம் தேதி தொடங்கின. வரும் 22 ஆம் தேதி வரை போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.

      இந்த போட்டியில் கலந்துகொள்ளவும், பார்வையிடவும் உலகெங்கிலும் இருந்து பலர் வருகை தந்துள்ளனர்.

      கேம்ஸ் வில்லேஜில் 92 நாடுகளைச் சேர்ந்த சுமார் 2,900 தடகள வீரர், வீராங்கனைகள் தங்கியுள்ளனர்.

      இந்நிலையில் வீரர்களுக்காக இலவசமாக வைக்கப்பட்டிருந்த காண்டம்கள் படு வேகமாக காலியாகி உள்ளது போட்டி ஏற்பாட்டாளர்களை மலைப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

      முதற்கட்டமாக வீரர்களுக்காக வில்லேஜில் சுமார் 10,000 காண்டம்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால் இந்த இருப்பு 3 நாட்களில் காலியாகியுள்ளன.

      கடந்த 2024 பாரிஸ் கோடைக்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் 10,500 வீரர்களுக்காக சுமார் 3 லட்சம் காண்டம்கள் வழங்கப்பட்டன.

      குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில் வீரர்களின் எண்ணிக்கை குறைவு என்பதால் இந்த முறை குறைவாக வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், வீரர்களின் அதீத தேவை காரணமாக காண்டம் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

      காண்டம் இருப்பு முழுமையாகத் தீர்ந்துவிட்டதாகவும், புதிய இருப்பு எப்போது வரும் என்று தெரியவில்லை என்றும் வீரர் ஒருவர் இத்தாலிய ஊடகதிற்கு பேட்டியளிக்கும்போது தெரிவித்துள்ளார்.

      புதிய இருப்பு விரைவில் கொண்டுவரப்படும் என நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் உறுதியளித்துள்ளனர்.

      ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பாதுகாப்பான உடலுறவை ஊக்குவிக்கவும், எச்.ஐ.வி போன்ற நோய்த்தொற்றுகளை தடுக்கவும் 1988 சியோல் ஒலிம்பிக்ஸ் முதல், வீரர்களுக்கு இலவசமாக காண்டம்கள் வழங்கும் வழக்கம் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

