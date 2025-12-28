என் மலர்
2025 - ஒரு பார்வை
2025 REWIND: ரசிகர்களை கட்டிப்போட்ட TOP 10 தமிழ் OTT ஹிட்ஸ்
- பல OTT பிளாட்ஃபார்ம்கள் பல்வேறு வகையான வெப் தொடர்களை வழங்கி, ரசிகர்களை கட்டிப்போட்டன.
- பல ஜானர்களில் வெளியான வெப் தொடர்கள் சுவாரசியமான கதைகளால் பிரபலமடைந்தன.
2025 ஆம் ஆண்டு தமிழ் சினிமா உலகில் ஓடிடி தளங்களின் ஆதிக்கம் மேலும் வலுப்பெற்றது. அமேசான் பிரைம், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார், நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ஆஹா, சோனி லிவ் போன்ற பிளாட்ஃபார்ம்கள் பல்வேறு வகையான வெப் தொடர்களை வழங்கி, ரசிகர்களை கட்டிப்போட்டன.
கிரைம் திரில்லர், ரொமான்டிக் டிராமா, காமெடி, ஸ்போர்ட்ஸ் என பல ஜானர்களில் வெளியான தொடர்கள், சிறந்த நடிப்பு மற்றும் சுவாரசியமான கதைகளால் பிரபலமடைந்தன.
இந்த ரீவைண்டில், 2025இன் டாப் 10 தமிழ் ஓடிடி வெப் தொடர்களைப் பார்ப்போம். இவை ரசிகர்களின் பாராட்டுகளையும், விமர்சகர்களின் புகழையும் பெற்றவை.
இந்த லிஸ்டில் சூழல் 2, ஆபிஸ், ஓம் காளி ஜெய் காளி, மதுரை பையனும் சென்னை பொண்ணும், ஹார்ட் பீட், நடு சென்டர், வேடுவன், குற்றம் புரிந்தவன், போலீஸ் போலீஸ், குட் வைஃப் ஆகியவை அடங்கும்.
இவை அனைத்தும் உணர்ச்சி, சஸ்பென்ஸ், ஹ்யூமர் கலந்து ரசிகர்களை ஈர்த்தன. வாருங்கள், ஒவ்வொன்றையும் விரிவாகப் பார்ப்போம்!
1. சூழல்: தி வோர்டெக்ஸ் சீசன் 2:
2022 ஆம் ஆண்டு வெளியான சூழல் வெப் தொடர் மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இதனை தொடர்ந்து அத்தொடரின் இரண்டாவது சீசன் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வெளியானது.
அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் வெளியான இந்த தொடர், மர்மமான ஊரில் நிகழும் கிரைம், உணர்ச்சி மோதல்களை விவரிக்கிறது. இப்படத்தின் கதை, ரகசியங்கள், சஸ்பென்ஸ் கலந்து ரசிகர்களை பதட்டத்தில் ஆழ்த்தியது. கதிர், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், ஆர். பார்த்திபன் போன்றோர் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தினர். இந்த தொடர் ஓடிடி பிரியர்களை அதிகம் ஈர்த்தது.
2. ஓம் காளி ஜெய் காளி:
விமல், புகழ், கஞ்சா கருப்பு, பவானி ரெட்டி நடிப்பில், ஜெகநாத் இயக்கத்தில் ஓம் காளி ஜெய் காளி வெப் தொடர் வெளியானது.
ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் மார்ச் 28ஆம் தேதி வெளியான இந்த தொடர், ரிவெஞ்ச் திரில்லர் ஜானரில் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.
3. ஆபிஸ்:
ஹாட்ஸ்டாரின் ஹாட்ஸ்டார் ஸ்பெஷல்ஸ் தொடராக ஆபிஸ் வெளியானது. குரு லக்ஷ்மன், கவிதா பாரதி, ஷிவா அரவிந்த் உட்பட பல சின்னத்திரை பிரபலங்கள் இந்த தொடரில் நடித்துள்ளனர். பிராங்க்ஸ்டர் ராகுல் இயக்கத்தில் வெளியான இந்த தொடர் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
4. மதுரை பையனும் சென்னை பொண்ணும்:
ஆஹாவில் பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி வெளியான இந்த தொடர், வேறுபட்ட உலகங்களில் இருந்து வரும் இருவரின் லவ் ஸ்டோரியை ஹார்ட்வார்மிங்காக சொல்கிறது.
கன்னா ரவி, ஏஞ்சலின், குரேஷி நடிப்பில், விக்னேஷ் பழனிவேல் இயக்கத்தில் வெளியான இத்தொடர் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
5. ஹார்ட் பீட் சீசன் 2:
ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் மே 22ஆம் தேதி ஹார்ட் பீட் சீசன் 2 வெளியானது. தீபா பாலு, அனுமோல், சாருகேஷ், அமித் பார்கவ், யோகலக்ஷ்மி நடிப்பில், தீபக் சுந்தர்ராஜன் மற்றும் அப்துல் கபீஸ் உருவாக்கத்தில் வெளியான இந்த தொடர் ரசிகர்களின் ஏகோபித்த வரவேற்பை பெற்றது.
6. நடு சென்டர்:
ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியான இந்த தொடர், ஸ்கூல் பாஸ்கெட்பால் டீம் உருவாக்கும் போராட்டத்தை சித்தரிக்கிறது. டீன் ஏஜ் பள்ளி மாணவர்களுக்கிடையே நடக்கும் கதைக்களம் ஓடிடியில் சினிமா ரசிகர்களை அதிகம் ஈர்த்தது.
7. வேடுவன்:
வேடுவன் வெப் தொடர் ஜீ5இல் வெளியானது. கண்ணா ரவி, ஜீவா ரவி, ரேகா நாயர் நடிப்பில் வெளிவந்த ஆக்ஷன் வெப் தொடர் வெளியானது. கிரைம், சைக்காலஜிக்கல் தொடராக வெளியான வேடுவன் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
8. குற்றம் புரிந்தவன்:
சோனி லிவ்வில் வெளியான குற்றம் புரிந்தவன் தொடர், சிறு ஊரில் சிறுமி காணாமல் போன பின்பு நடக்கும் ரகசியங்களை அவிழ்க்கும் கதையாகும். பசுபதி, விக்ராந்த் ஆகியோர் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். டென்ஸ் நாரேடிவ், ட்விஸ்ட்கள், சஸ்பென்ஸ்ஃபுல், சைக்காலஜிக்கல் என கிரைம் ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக இந்த தொடர் அமைந்தது.
9. போலீஸ் போலீஸ்:
ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியான போலீஸ் போலீஸ் வெப் தொடர், போலீஸ் அதிகாரிகளின் வாழ்க்கை , கிரைம், கரப்ஷன். இன்வெஸ்டிகேஷன், ஹை-ஸ்டேக்ஸ் ஆக்ஷன் தொடராக அமைந்தது. இத்தொடர் ஓடிடி பிரியர்களால் அதிகம் லைக் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
10. குட் வைஃப்:
பிரியாமணி நடிப்பில் வெளியான வெப் தொடர் 'குட் வைஃப்'. திரில்லர் கோர்ட் டிராமா கதைக்களத்தில் வெளிவந்த இந்த வெப் தொடரின் முதல் சீசன் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
முடிவுரை:
இந்த ஆண்டு, தமிழ் வெப் தொடர்களில் கிரைம் திரில்லர்கள் அதிகம் ஆதிக்கம் செலுத்தினாலும், ரொமான்ஸ், காமெடி, ஸ்போர்ட்ஸ் என அனைத்தும் ரசிகர்களை ஈர்த்தன. 2025 தமிழ் ஓடிடி உலகின் பொன்னான ஆண்டு. அடுத்த ஆண்டு என்ன கொண்டு வரும்? காத்திருப்போம்!