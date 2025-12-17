Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » 2025 - ஒரு பார்வை

      2025 - ஒரு பார்வை

      2025 REWIND: இந்தியாவை உலுக்கிய அதிபயங்கர பேருந்து விபத்துகள்
      X
      டெல்லி

      2025 REWIND: இந்தியாவை உலுக்கிய அதிபயங்கர பேருந்து விபத்துகள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Dec 2025 6:57 PM IST
      2025-ல் நடந்த சில முக்கிய பேருந்து விபத்துகள் மற்றும் புள்ளி விவரங்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.

      2025-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் பல துரதிர்ஷ்டவசமான பேருந்து விபத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளன. அதிக வேகம், மூடுபனி காரணமாக குறைவான பார்வைத்திறன், தீ விபத்து மற்றும் கவனக்குறைவு ஆகியவை இந்த விபத்துகளுக்கு முக்கிய காரணங்களாக அமைந்துள்ளன.

      2025-ல் நடந்த சில முக்கிய பேருந்து விபத்துகள் மற்றும் புள்ளி விவரங்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.

      ராஜஸ்தான் பேருந்து விபத்து: 2025 அக்டோபர் 14 அன்று ஜெய்சால்மரிலிருந்து ஜோத்பூர் சென்ற ஏசி பேருந்து தீப்பிடித்ததில் 20 பேர் உயிரிழந்தனர். 57 பயணிகள் பயணித்த அந்த பேருந்து அளவுக்கு அதிகமாக பயணிகளை ஏற்றிச் சென்றதே விபத்தின் வீரியத்திற்கு காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.

      குர்நூல் தீ விபத்து (ஆந்திரப் பிரதேசம்): 2025 அக்டோபர் 24 அன்று அதிகாலையில், ஐதராபாத்தில் இருந்து பெங்களூரு நோக்கிச் சென்ற தனியார் சொகுசு பேருந்து ஒன்று இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி தீப்பிடித்தது. இதில் சுமார் 19 பயணிகள் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர்.

      அல்லூரி சீதாராமராஜு மாவட்டம் (ஆந்திரா): 2025 டிசம்பர் 12 அன்று ஐயப்ப பக்தர்கள் சென்ற பேருந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்ததில் 9 பேர் உயிரிழந்தனர். கடும் மூடுபனியால் வளைவு தெரியாததே இதற்கு காரணமாகச் சொல்லப்படுகிறது.

      தெலுங்கானா (செவெல்லா): 2025 நவம்பர் மாதத்தில் லாரி ஒன்றும் பேருந்தும் மோதியதில் 19 பேர் பலியாகினர்.

      யமுனா எக்ஸ்பிரஸ்வே (உத்தரப் பிரதேசம்): 2025 டிசம்பர் 16 அன்று அதிகாலை நிலவிய கடும் மூடுபனி காரணமாக, மதுரா அருகே 7 பேருந்துகள் உட்பட பல வாகனங்கள் ஒன்றோடொன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் 4 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 25 பேர் காயமடைந்தனர்.

      2025 புள்ளிவிவரங்களின் ஒரு பார்வை

      மத்திய சாலைப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட முதற்கட்ட தரவுகளின்படி:

      தேசிய நெடுஞ்சாலைகள்: 2025ம் ஆண்டின் முதல் 6 மாதங்களில் மட்டும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் நடந்த விபத்துகளில் சுமார் 26,770 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

      மொத்த விபத்துகள்: 2025-ல் இந்தியாவில் சுமார் 1.6 லட்சம் முதல் 1.7 லட்சம் வரை சாலை விபத்து உயிரிழப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. இது முந்தைய ஆண்டை விட 4.3% அதிகம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

      பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: உயிரிழந்தவர்களில் சுமார் 55% பேர் 18 முதல் 35 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

      விபத்துகளுக்கான முக்கிய காரணங்கள்

      அதிக வேகம்: 70% உயிரிழப்புகளுக்கு அதிவேகமே காரணமாக உள்ளது.

      கடும் மூடுபனி: ஆண்டின் இறுதியில் வட மற்றும் தென் மாநிலங்களில் நிலவிய மூடுபனி பெரும் விபத்துகளை ஏற்படுத்தியது.

      போதிய பராமரிப்பின்மை: தனியார் பேருந்துகளில் தீயணைப்பு கருவிகள் இல்லாமை மற்றும் அவசரக் கால கதவுகள் சரியாக செயல்படாதது உயிரிழப்புகளை அதிகரித்தது.

      தூக்கமின்மை: அதிகாலை நேரங்களில் ஓட்டுநர்கள் தூக்கக் கலக்கத்தில் வாகனத்தை இயக்குவது தொடர்கதையாக உள்ளது.

      மத்திய அரசு தற்போது பேருந்துகளுக்கான பாதுகாப்பு தரங்களை மேம்படுத்த 'Bharat NCAP' போன்ற புதிய விதிகளை அமல்படுத்தி வருகிறது.

      2025 REWIND 2025 ரீவைண்ட் பேருந்து விபத்து bus accident 
      Next Story
      ×
        X