2025 - ஒரு பார்வை
2025 REWIND: சிறந்த TOP 5 கொரியன் வெப் தொடர்கள் - பட்டியல் ரெடி!
- சிறந்த கொரிய வெப் தொடர்களின் பட்டியலை உலகப் புகழ்பெற்ற TIME இதழ் வெளியிட்டுள்ளது.
- 'Way Back Love' 2 வெப் தொடர் 2 ஆம் இடம் பிடித்துள்ளது.
2025 ஆம் ஆண்டு கொரிய சினிமா ரசிகர்களுக்கு ஒரு திருவிழாவாக அமைந்தது. இந்தாண்டு வெளியான சிறந்த கொரிய வெப் தொடர்களின் பட்டியலை உலகப் புகழ்பெற்ற TIME இதழ் வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த பட்டியலில் முதல் 5 இடங்களை பிடித்த தொடர்கள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
1. When Life Gives You Tangerines (Netflix)
நெட்ப்ளிக்சில் வெளியான When Life Gives You Tangerines வெப் தொடர் இந்த ஆண்டின் டாப் ஸ்பாட்டை பிடித்தது. 1960களில் இருந்து இன்று வரை நடக்கும் காலகட்டங்களில் கதாபாத்திரங்களின் வாழ்க்கையை சித்தரிக்கும் வகையில் இந்த வெப் தொடர் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜெஜு தீவில் ஏழ்மையான குழந்தையாக வளரும் Ae-sun-ன் போராட்டங்களையும், அவரது குழந்தைப் பருவ நண்பரும் கணவருமான Gwan-sik உள்ளிட்ட சாதாரண மனிதர்களின் வாழ்வையும் அழகாக நமக்கு கூறியது. இந்த வெப் தொடரின் காதல் காட்சிகள் ரசிகர்களை உருக வைத்தன.
நமது முந்தைய தலைமுறைகளுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் உணர்ச்சி நிறைந்த கதைசொல்லல் ரசிகர்களை உருக வைத்தது. இதன்மூலம் ஆண்டின் சிறந்த டிவி சீரிஸ் என்ற புகழ் பெற்றது!
2. Way Back Love (Viki)
இந்த பட்டியலின் இரண்டாவது இடத்தை, Kim Min-ha மற்றும் Gong Myung-ன் உணர்ச்சிகரமான நடிப்பில் வெளியான Way Back Love வெப் தொடர் பிடித்துள்ளது.
இந்த வெப் தொடர் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்த முதல் காதலன் Kim Ram-woo-வின் நினைவில் தவிக்கும் Jeong Hee-wan-ன் கதையை விவரிக்கிறது.
வாழ்க்கை மீதான விருப்பத்தை இழந்த 24 வயதுப் பெண், சமூகத்திலிருந்து விலகி வாழ்கிறாள். அவள் இறப்பதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு, அவளுடைய பால்யவயது நண்பனும் முதல் காதலனுமான ராம் வூ அவளுக்கென்று ஒரு பக்கெட் லிஸ்ட் தயார் செய்து அவளை மகிழ்விப்பதே இந்த வெப் தொடராகும். ரசிகர்களை கண்கலங்க வாய்த்த இந்த வெப் தொடர் மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்தது.
3. Squid Game Season 3 (Netflix)
இப்பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில உலகப் புகழ் பெற்ற Squid Game-ன் இறுதி சீசன் இடம்பிடித்துள்ளது. ஏழைகளை வைத்து பணக்காரர்கள் விளையாடும் விளையாட்டு மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட இந்த வெப் தொடர் உலகளவில் மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்தது. Squid Game-ன் இறுதி சீசன் நவீன முதலாளித்துவத்தின் கொடூரங்களை வெளிப்படுத்தியது.
பிரமிப்பூட்டும் ஆக்ஷன், சஸ்பென்ஸ், சமூக விமர்சனம் என அனைத்தும் கலந்து, இந்த ஃபிரான்சைஸ்க்கு சிறந்த முடிவை வழங்கியது.
4. Tempest (Hulu)
இப்பட்டியலில் நான்காவது இடத்தில், Jun Ji-hyun மற்றும் Gang Dong-won-ன் கெமிஸ்ட்ரி மிளிரும் ஸ்பை த்ரில்லரான Tempest இடம்பிடித்துள்ளது.
அரசியல் பிரச்சாரம், பன்னாட்டு சதி, ஜியோபாலிடிகல் டென்ஷன்கள் என கலந்த இந்தத் தொடர், முதிர்ச்சியான காதல் கதையை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.
இப்படத்தின் ரொமான்ஸும்கெமிஸ்ட்ரியும் சிகர்களை கட்டிப்போட்டது. நவீன உலக பிரச்சினைகளை தைரியமாக தோட்ட இந்த வண தொடர் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.
5. Our Unwritten Seoul (Netflix)
இப்பட்டியலில் ஐந்தாவது இடத்தில் Park Bo-young இரட்டை வேடங்களில் நடித்த Our Unwritten Seoul வெப் தொடர் இடம் பிடித்துள்ளது.
ஒரே தோற்றம் கொண்ட இரட்டை சகோதரிகள் தங்களது வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்கின்றனர். இதனால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் தான் இந்த வெப் தொடரின் கதை. இந்த தொடரின் கதை ரசிகர்களை நெகிழ வைத்தது.
முடிவுரை:
இந்த டாப் 5 தொடர்கள், 2025-ஐ K-டிராமாவின் தங்க ஆண்டாக மாற்றின. உணர்ச்சி, ஆக்ஷன், ரொமான்ஸ் என வெரைட்டி நிறைந்தவை. TIME-ன் பட்டியல் சொல்வது போல, இவை உலக சினிமாவின் சிறந்த உதாரணங்கள் ஆகும்.