2025 REWIND: தமிழ்நாட்டில் புவிசார் குறியீடு பெற்ற பொருட்கள் எத்தனை தெரியுமா?
சர்வதேச அளவில் உண்மையான பொருட்களை அங்கீகரித்து சந்தைப்படுத்த புவிசார் குறியீடு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், இந்தியாவில் 1999-ம் ஆண்டு இதற்கான சட்டம் இயற்றப்பட்டது. 2003-ம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவில் பல்வேறு காரணிகளை கருத்தில் கொண்டு புவிசார் குறியீடு (GI) வழங்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், தற்போது வரை, 658 பொருட்கள், இலட்சினைக்களுக்கு GI வழங்கப்பட்டுள்ளது.
புவிசார் குறியீடு என்பது ஒரு பொருளின் பூர்வீகத்தையும், அதன் சிறப்புத் தன்மையையும் உலகறியச் செய்து, அதைப் பாதுகாக்கும் ஒரு முக்கியமான அங்கீகாரமாகும்.
புவிசார் குறியீடு என்பது ஒரு பொருளுக்கு வழங்கப்படும் அறிவுசார் சொத்து உரிமையாகும். புவிசார் குறியீடானது வேளாண் பொருள்கள், உணவுப் பொருள்கள், கைவினை பொருள்கள் உற்பத்தி சார்ந்த பொருள்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
ஒரு பொருளுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற வேண்டும் என்றால், அப்பொருள் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலிருந்து தோன்றிருக்க வேண்டும். அதற்கான வரலாற்று சான்றும் இருக்க வேண்டும். அப்பொருள்களுக்கும் அப்பகுதிக்கும் நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ உள்ள தொடர்பு உறுதிபடுத்தப்பட வேண்டும் . புவிசார் குறியீடு பெரும் பொருட்களுக்கான உற்பத்தியாளர்கள் பெரும்பாலும் அப்பகுதியை சேர்ந்தவர்கள், அத்தொழிலை பாரம்பரியமாக செய்து வருபவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கான பொருளாதார தேவையும் இதன் மூலம் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் பாரம்பரியமும், தரமான பொருட்களின் தயாரிப்பு என்பது அதிகளவில் உள்ளது. ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் ஒரு சிறப்பான உற்பத்தி, கைவினை அல்லது விவசாயப் பொருட்கள் இருக்கின்றன. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி ஆகும் மொத்தம் 69 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டு இருந்தது. சமீபத்தில், தமிழ்நாட்டின் மொத்த புவிசார் குறியீடு பெற்ற பொருட்களின் எண்ணிக்கை 74-ஐ எட்டியுள்ளது.
இந்த ஆண்டில் புவிசார் குறியீடு பெற்ற சில முக்கிய பொருட்கள்: பண்ருட்டி பலாப்பழம், கும்பகோண வெற்றிலை, தோவாளை மாணிக்க மாலை, செட்டிகுளம் சின்ன வெங்காயம், ராமநாதபுரம் சித்திரைகார் அரிசி, புளியங்குடி எலுமிச்சை, விருதுநகர் சம்பா வற்றல் மிளகாய், உறையூர் பருத்தி சேலைகள், தூயமல்லி அரிசி போன்ற பல பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு (GI Tag) வழங்கப்பட்டுள்ளது.
புவிசார் குறியீடு - மாவட்டம்
ஈத்தாமொழி நெட்டைத் தேங்காய் - கன்னியாகுமாரி
நீலகிரி டீ - நீலகிரி
விருப்பாச்சி வாழை - திண்டுக்கல்
சிறுமலை மலை வாழைப்பழம் - திண்டுக்கல்
ஈரோடு மஞ்சள் -ஈரோடு
மதுரை மல்லி - மதுரை
கொடைக்கானல் மலை பூண்டு - திண்டுக்கல்
கன்னியாகுமரி கிராம்பு - கன்னியாகுமரி
ராமநாதபுரம் குண்டு மிளகாய் - ராமநாதபுரம்
வேலூர் முள் கத்திரிக்காய் - வேலூர்
ஆத்தூர் வெற்றிலை - தூத்துக்குடி
கம்பம் பன்னீர் திராட்சை - தேனி
சோழவந்தான் வெற்றிலை - மதுரை
மட்டி வாழைப்பழம் - கன்னியாகுமரி
மதுரை மரிக்கொழுந்து - மதுரை
கும்பகோணம் வெற்றிலை - தஞ்சாவூர்
பண்ருட்டி பலாப்பழம் - பண்ருட்டி
பண்ரூட்டி முந்திரி - பண்ருட்டி
புளியங்குடி எலுமிச்சை - தென்காசி
சம்பா மிளங்காய் வந்தல் - விருதுநகர்
சிட்டிகுளம் சின்ன வெங்காயம் - பெரம்பலூர்
சித்திரை கார் அரிசி - ராமநாதபுரம்
ஸ்ரீவில்லுபுத்தூர் பால்கோவா - விருதுநகர்
கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் - தூத்துக்குடி
பழனி பஞ்சாமிர்தம் - திண்டுக்கல்
மணப்பாறை முறுக்கு - திருச்சி
ஊட்டி வர்க்கி - நீலகிரி
உடன்குடி பனங்கருப்பட்டி - தூத்துக்குடி
சேலம் ஜவ்வரிசி - சேலம்
மார்த்தாண்டம் தேன் - கன்னியாகுமரி
சேலம் சுங்குடி - சேலம்
காஞ்சிபுரம் பட்டு - காஞ்சிபுரம்
பவானி ஜமக்காளம் - ஈரோடு
மதுரை சுங்குடி - மதுரை
தஞ்சாவூர் ஓவியம் - தஞ்சாவூர்
தஞ்சாவூர் கலைத்தட்டு - தஞ்சாவூர்
சுவாமிமலை வெண்கலக் சின்னங்கள் - தஞ்சாவூர்
நாகர்கோவில் கோவில் நகைகள் - கன்னியாகுமரி
ஆரணி பட்டு - திருவண்ணாமலை
கோவை கோரா பருத்தி - கோயம்புத்தூர்
சேலம் பட்டு - சேலம்
தஞ்சை தலையாட்டி பொம்மை - தஞ்சாவூர்
தோடா பூந்தையல் - நீலகிரி
பத்தமடைப் பாய் - திருநெல்வேலி
நாச்சியார்கோவில் குத்துவிளக்கு - தஞ்சாவூர்
செட்டிநாடு கொட்டான் - சிவகங்கை
தஞ்சாவூர் வீணை - தஞ்சாவூர்
கண்டாங்கி சேலை - சிவகங்கை
தஞ்சாவூர் நெட்டி சேலை - தஞ்சாவூர்
மாமல்லபுரம் கல் சிற்பங்கள் - செங்கல்பட்டு
அரும்பாவூர் மரச்சிற்பம் - பெரம்பலூர்
திருபுவனம் பட்டுப் புடவை - தஞ்சாவூர்
தஞ்சாவூர் கலைத்தட்டு லோகோ - தஞ்சாவூர்
சுவாமிமலை வெண்கலச் சின்னம் லோகோ - தஞ்சாவூர்
நாகர்கோவில் கோவில் நகை லோகோ - கன்னியாகுமரி
கருப்பூர் கலம்காரி ஓவியங்கள் - அரியலூர்
கள்ளக்குறிச்சி மரச் சிற்பம் - கள்ளக்குறிச்சி
நரசிங்கம்பேட்டை நாதஸ்வரம் - தஞ்சாவூர்
திண்டுக்கல் பூட்டு - திண்டுக்கல்
மைலாடி கல் சிற்பம் - கன்னியாகுமரி
மானாமதுரை மண்பாண்டம் - சிவகங்கை
தைக்கால் பிரம்பு கைவினைப் பொருட்கள் - மயிலாடுதுறை
ஜடேரி நாமக்கட்டி - திருவண்ணாமலை
நெகமம் காட்டன் சேலை - கோயம்புத்தூர்
செடிபுட்டா சேலை - திருநெல்வேலி
விளாச்சேரி களிமண் பொம்மை - மதுரை
தோவாளை மாணிக்க மாலை - கன்னியாகுமரி
கோயம்புத்தூர் வெட் கிரைண்டர் - கோயம்புத்தூர்
கிழக்கிந்திய தோல் பொருட்கள் - திருச்சி
உறையூர் பருத்தி சேலை - திருச்சி
கவிந்தபாடி நாட்டு சர்க்கரை - ஈரோடு
நாமக்கல் மாக்கல் பாத்திரங்கள் - நாமக்கல்
பாரம்பரிய தூயமல்லி அரிசி - தஞ்சாவூர்
அம்பாசமுத்திரம் சொப்பு சாமான் - திருநெல்வேலி