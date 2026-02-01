Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      Union Budget 2026: 3 முக்கிய கடமைகளின் அடிப்படையில் மத்திய பட்ஜெட்- நிர்மலா சீதாராமன்
      X
      டெல்லி

      Union Budget 2026: 3 முக்கிய கடமைகளின் அடிப்படையில் மத்திய பட்ஜெட்- நிர்மலா சீதாராமன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Feb 2026 11:26 AM IST (Updated: 1 Feb 2026 11:42 AM IST)
      • வளர்ச்சியின் பலன்கள் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் சென்றடைவதை உறுதி செய்து இருக்கிறோம்.
      • ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம், லேபர் கோட் சீர்திருத்தம் என பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது.

      புதுடெல்லி:

      2026-27-ம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். அப்போது அவர் பேசியவதாவது:-

      * இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 7 சதவீதமாக உள்ளது.

      * இளைஞர் சக்தியை முன்னிறுத்தி 2026- 27ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

      * வளர்ச்சியின் பலன்கள் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் சென்றடைவதை உறுதி செய்து இருக்கிறோம்.

      * 3 முக்கிய கடமைகளின் அடிப்படையில் மத்திய பட்ஜெட் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 350 சீர்திருத்தங்களை மத்திய அரசு செய்துள்ளது.

      * அனைவருக்குமான வளர்ச்சி, நிலையான பொருளாதாரம், மக்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவது ஆகிய மூன்றும் முக்கிய கடமை.

      * மிக முக்கியமாக ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம், லேபர் கோட் சீர்திருத்தம் என பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றார்.

      Union Budget 2026 PM Modi nirmala Sitharaman மத்திய பட்ஜெட் பிரதமர் மோடி நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய பட்ஜெட் 2026 பட்ஜெட் 
      Next Story
      ×
        X