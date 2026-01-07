Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      ஒடிசாவில் மாற்றுத்திறனாளி சிறுமியை கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 3 பேர் கைது
      X
      ஒடிசா

      ஒடிசாவில் மாற்றுத்திறனாளி சிறுமியை கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 3 பேர் கைது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Jan 2026 2:28 AM IST
      • வழிமறித்த மூன்று பேர் சிறுமியை தனிமையான இடத்திற்கு இழுத்துச் சென்று கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர்.
      • 3 இளைஞர்களைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

      ஒடிசாவில் விறகு சேகரிக்கச் சென்ற மாற்றுத்திறனாளி சிறுமி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட கொடூரம் நிகழ்ந்துள்ளது.

      ஒடிசா மாநிலம் ராயகடா மாவட்டத்தில் நாயரா கிராமத்தைச் சேர்ந்த அந்தச் சிறுமி, திங்கள்கிழமை மதியம் அருகில் உள்ள காட்டுப் பகுதிக்கு விறகு சேகரிக்கச் சென்றுள்ளார்.

      சிறுமி வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது, வழிமறித்த மூன்று பேர் சிறுமியை தனிமையான இடத்திற்கு இழுத்துச் சென்று கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர்.

      பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி நடந்ததை தனது பெற்றோரிடம் கூற அவர்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

      வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், 3 இளைஞர்களைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

      ஒடிசா சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை Odisha gang rape 
      Next Story
      ×
        X