வருகிற 24-ந்தேதி கூடுகிறது பாராளுமன்றம்

18-வது மக்களவையின் முதல் கூட்டத் தொடர் வரும் 24-ந்தேதி தொடங்குகிறது. புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களவை உறுப்பினர்கள் வருகிற 24 மற்றும் 25 ஆகிய 2 நாட்கள் பதவியேற்கிறார்கள்

உறுப்பினர்களுக்கு தற்காலிக சபாநாயகர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைப்பார். ஜூன் 26-ந்தேதி மக்களவை சபாநாயகர் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

27-ந்தேதி பாராளுமன்ற இரு அவைகளின் கூட்டுக்கூட்டத்தில் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு உரையாற்றுவார் என்று பாராளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர் கிரண் ரிஜூஜூ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

Union Minister of Parliamentary Affairs Kiren Rijiju says, "First Session of 18th Lok Sabha is being summoned from 24.6.24 to 3.7.24 for oath/affirmation of newly elected Members, Election of Speaker, President's Address and discussion thereon. 264th Session of Rajya Sabha will… pic.twitter.com/1c9iFrkgMM