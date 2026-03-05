Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      #RajyasabhaElection மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கான வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டது காங்கிரஸ்
      X
      டெல்லி

      #RajyasabhaElection மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கான வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டது காங்கிரஸ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 March 2026 9:42 AM IST
      • தெலுங்கானாவில் இருந்து அபிஷேக் மனு சிங்வி, வேம் நரேந்திர ரெட்டி மாநிலங்களவை உறுப்பினர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
      • சத்தீஸ்கருக்கு பூலோதேவி நேதம் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

      தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் வேட்பாளர்களை காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே அறிவித்துள்ளார்.

      அதன்படி, தி.மு.க. கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒரு மாநிலங்களவை சீட் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் கிறிஸ்டோபர் திலக் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

      தெலுங்கானாவில் இருந்து அபிஷேக் மனு சிங்வி, வேம் நரேந்திர ரெட்டி மாநிலங்களவை உறுப்பினர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

      மாநிலங்களவை தேர்தல்- காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அறிவிப்பு!

      இமாச்சல பிரதேசம் - அனுராக் சர்மா, அரியானா - கரம்வீர் சிங், சத்தீஸ்கர் - பூலோதேவி நேதம் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

      Rajyasabha election Congress காங்கிரஸ் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மாநிலங்களவை தேர்தல் 
      Next Story
      ×
        X