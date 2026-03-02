என் மலர்
இந்தியா
பிரதமரை தாக்கி விளம்பரம் தேடும் ராகுல் காந்தி: பா.ஜ.க. எம்.பி. சாடல்
- எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் பிரதமருக்கு எதிராக ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்துகின்றனர்.
- தங்கள் ஊடக இருப்பைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளவே இப்படி செய்கின்றனர் என தெரிவித்தார்.
லக்னோ:
உத்தர பிரதேசத்தின் சுல்தான்பூரில் பா.ஜ.க. எம்.பி. ஜகதம்பிகா பால் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி பிரதமர் நரேந்திர மோடியைக் குறிவைத்து விளம்பரம் பெற விரும்புகிறார். இந்த ஊடக உத்தி பொதுமக்களை தவறாக வழிநடத்த எதிர்க்கட்சிகளின் முயற்சி ஆகும்.
ஆம் ஆத்மி கட்சியின் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் சமாஜ்வாடி கட்சியின் அகிலேஷ் யாதவ் போன்ற பிற எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களும், தங்கள் ஊடக இருப்பைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள பிரதமருக்கு எதிராக ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்துகின்றனர் என காட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
