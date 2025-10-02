என் மலர்
இந்தியா
இழுத்து மூடப்பட இருந்த அரசுப்பள்ளி இன்று உலகின் சிறந்த பள்ளி விருதுக்கு தேர்வு.. சாதித்தது எப்படி?
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனே மாவட்டத்தில் உள்ள கேட் தாலுகாவில் உள்ள ஜலிந்தர் நகர் ஜில்லா பரிஷத் பள்ளி, உலகளாவிய கல்வி அமைப்பான T4 கல்வியால் நிறுவப்பட்ட மதிப்புமிக்க உலகின் சிறந்த பள்ளி பரிசுகள் 2025-ல் சமூக தேர்வு விருதைப் பெற்றுள்ளது. இந்த பள்ளி பட்டியலிடப்பட்ட 50 பள்ளிகளை தாண்டி இந்த விருதை பெற்றுள்ளது.
ஒரு காலத்தில் மூடப்படும் நிலையில் இருந்த இந்த பள்ளி அதன் புதுமை, சமூக தாக்கம் மற்றும் மாணவர்களுக்கு ஏற்ற நடைமுறைகளுக்காக சர்வதேச அங்கீகாரத்தை பெற்றது ஒரு எடுத்துக்காட்டாகி உள்ளது. இந்த ஆண்டு T4 கல்வியால் கௌரவிக்கப்பட்ட இந்தியாவிலிருந்து ஒரே அரசு மராத்தி-நடுத்தர பள்ளி இதுவாகும்.
2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மாணவர் சேர்க்கை 3 மாணவர்களாகக் குறைந்ததால், அந்தப் பள்ளி மூடப்படும் நிலையை எதிர்கொண்டது. மாநில விதிமுறைகளின்படி, 10க்கும் குறைவான மாணவர்களைக் கொண்ட பள்ளிகள் பொதுவாக மூடப்படுகின்றன.
இருப்பினும், உள்ளூர் சமூகத்தின் கூட்டு மற்றும் தொலைநோக்கு முயற்சிகள் மூலம், தப்பிப்பிழைத்தது மட்டுமல்லாமல் செழித்து வளர்ந்தது. இன்று இந்த பள்ளியில் 1-ம் வகுப்பு முதல் 7-ம் வகுப்பு வரை 120 மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர்.
விருது பெற்ற இந்த பள்ளியை அம்மாநில துணை முதல்வர் அஜித் பவார் பாராட்டி உள்ளார். இந்த சாதனை மகாராஷ்டிராவிற்கு பெருமையான தருணம். மேலும், ஜலிந்தர்நகர் ஜில்லா பரிஷத் பள்ளி ஏற்றுக்கொண்ட 'மாணவர்கள்-கற்பித்தல்-மாணவர்கள்' மாதிரி புரட்சிகரமானது.
ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சியால், பள்ளி மாநிலத்திற்கு மட்டுமல்ல, முழு நாட்டிற்கும் ஒரு ஊக்கமளிக்கும் முன்மாதிரியாக அமைந்துள்ளது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த வெற்றி குறித்து பள்ளியின் முதல்வர் தத்தாத்ரே வேர் கூறுகையில், பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், கிராம மக்கள், சமூக தன்னார்வலர்கள் மற்றும் பலரின் கூட்டு முயற்சியால் பள்ளி அங்கீகாரம் பெற்றது. அவர்கள் புதிய உயரங்களை அடைய எங்களுக்கு உதவினர். எந்தவொரு சமூகத் திட்டமும் வெற்றிபெற, நம்பிக்கை முக்கியமானது. மேலும் நேர்மையான, தன்னலமற்ற வேலையிலிருந்து மட்டுமே நம்பிக்கை வருகிறது என்று அவர் கூறினார்.